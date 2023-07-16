علاء عز: بدء تحويل كلية الهندسة جامعة الإسكندرية للعمل بالطاقة الشمسية

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرفة التجارية المصرية، إنه يجرى العمل ضمن التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى تحويل كلية الهندسة جامعة الإسكندرية للعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر “تعزيز الابتكار في حلول كفاءة استخدام الموارد لمصر والبحر الأبيض المتوسط” أنه تم إعداد هذا المشروع ليكون نموذجا لتدريب المهندسين للمستقبل.

وتابع أمين عام أتحاد الغرفة التجارية المصرية : باسم غرفةتجارة الإسكندرية وكافةشركاؤنا من دول البحر الابيض نتقدم بجزيل الشكر لوزارة التعاون الدولى الذين ساعدونا.

وأشار الدكتور علاء عز إلى أنه منذ أكثر من عقد تقريباً كان لدينا عدد من المؤسسات الدولية وتمكنا من أستخدام تلك الشراكات فى مشروعاتنا.

وتابع : اليوم لدينا شراكات مع مشروع ENI CBC MED – الممول من الاتحاد الأوروبى يهدف مشروع MAIA-TAQA إلى تعزيز الابتكار في حلول كفاءة الموارد، مع التركيز بشكل خاص على مصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما يوفر منصة لخبراء الصناعة وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة لمشاركة الأفكار ومناقشة الفرص واستكشاف أوجه التعاون في هذا المجال الحرج.

ويتضمن مؤتمر “تعزيز الابتكار في حلول كفاءة استخدام الموارد لمصر والبحر الأبيض المتوسط” جلسات وعروض تقديمية من قبل متحدثين متميزين لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بحلول كفاءة الموارد، وأحدث الابتكارات وأفضل الممارسات وأطر السياسات في كفاءة الموارد.