علاء عز: بدء انتخابات هيئات مكاتب مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات غدا

أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه تم بدء تحديد تاريخ وموعد انتخابات هيئات مكاتب مجالس إدارات الغرف التجارية، بكل محافظة بناء على قرارات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أرقام 272 و 273 و274 لسنة 2023 والمنشورة بالعدد 174 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 10 أغسطس 2023.

وقال عز في بيان اليوم إن ذلك بتحديد أسماء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ودعوة مجالس إدارات الغرف بكافة المحافظات لانتخاب هيئات مكاتبها في موعد غايته الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023.

وأضاف عز أن أمناء عموم الغرف بدأوا بإصدار الدعوات لأعضاء مجالس إدارات غرفهم المنتخبين والمعينين لجلسة الإجراءات التي يتم بها انتخاب رئيس الغرفة وهيئة المكتب المكونة من نائب أول وثانى الرئيس والسكرتير وامين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وأمين الصندوق المساعد.

وأوضح أن الاجتماعات طبقا لقرار الوزير تبدأ من يوم الأحد وتنتهى يوم الثلاثاء ليتم دعوة رؤساء الغرف المنتخبين والستة أعضاء المعينين بالاتحاد والممثلين الاضافيين لغرفتى القاهرة والإسكندرية يوم الخميس الموافق 17 أغسطس لانتخاب رئيس الاتحاد وهيئة المكتب المكونة من نائب اول وثانى الرئيس والسكرتير وامين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

وأضاف عز أن الغرف قد بدأت في تحديد موعد وتاريخ انعقاد جلسة الإجراءات بمقر كل غرفة وإرسال الدعوات للأعضاء، والتي سيرأسها أكبر وأصغر الأعضاء سنا.

حيث تقرر حتى الآن عقد جلسة الإجراءات غدا الأحد في تمام الساعة العاشرة صباحا بغرفة الوادى الجديد والساعة الحادية عشرة صباحا بغرفة الدقهلية وفى الثانية عشرة ظهرا في غرف الإسماعلية وبنى سويف وشمال سيناء.

والساعة الواحدة بعد الظهر بغرف الغربية والبحر الأحمر والساعة الواحدة والنصف بعد الظهر في غرفة مرسى مطروح، والثانية بعد الظهر بغرفتى الإسكندرية، وكفر الشيخ والخامسة مساء بغرفة القاهرة، التاسعة مساء بغرفة أسيوط.

ويوم الإثنين الساعة الثانية عشرة ظهرا بغرفتى السويس وسوهاج والساعة الواحدة بعد الظهر بغرفة الشرقية والساعة الثانية بعد الظهر بغرفة بورسعيد، والساعة الثامنة مساء بغرفة المنيا.

ويوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة ظهرا بغرفة المنوفية وسيتوالى إصدار الدعوات من باقى الغرف التسع الباقية تباعا.