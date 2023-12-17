علاء عز: القطاع الخاص ليس مع استيراد السكر حاليا مع وصول الطن إلى 800 دولار

قال الدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية أن القطاع الخاص ليس مع استيراد السكر حاليا مع وصول الطن إلى 800 دولار.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON .

وأوضح أن السكر دخل ضمن مبادرة توفير الدولار، ولكن من خلال وزارة التموين، لكن القطاع الخاص يحجم عن استيراد السكر بسبب ارتفاع الأسعار..

وأشار إلى أن استيراد السكر في المرحلة الحالية والذي يبلغ 800 دولار للطن بما يعني وصول سعر الكيلو للمستهلك 48 جنيهاً وهو غير مشجع لدخول القطاع الخاص في عملية الاستيراد حالياً.

وأوضح أن الأمر الثاني أن إضافة السكر لمبادرة التدبير لازال أمراً جاري دراسته ولم يتم اتخاذ قرار فيه حتى الآن.



ولفت إلى أن مشكلة أزمة السكر التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية لا تتواكب مع كميات المعروض على أرض مصر مع توافر أرصدة كبيرة.

واستدرك: “لكن المشكلة أن الطرح في البورصة يتم بشكل قليل ودخول مضاربين البورصة وتسجيلهم في البورصة إلى جانب المشكلة الأكبر والتي كانت لوجستيةوهي نقل السكر من مراكز التكرير لشركات التعبئة ومنها إلى الأسواق تم تجاوز جزء كبير من تلك المشاكل”.



ولفت إلى أنه في الوقت الحالي يتم ضخ كميات للأسواق تعادل مرة ونصف الاستهلاك اليومي من السكر للمواطنين والاهم من ذلك ما أسهم في حل جزء كبير من المشكلة توحيد السعر بين المستهلك والصناعة إلى سعر 27 جنيهاً.