علاء عز: الاستفادة من الشركات الأرجنتينية في ميكنة المصانع وتحديث خطوطها

أحمد اللاهونى:قال الدكتور علاء عز أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المشروعات الصناعية الكبري تتم على قدم وساق خلال الفترة الحالية خاصة في المدن الصناعية الجديدة، لافتًا إلى أن مصر لديها كل المقومات الجاذبة للاستثمار خلال الفترة الحالية.وأضاف عز، خلال كلمته اليوم بمنتدى الأعمال ا

أحمد اللاهونى:

قال الدكتور علاء عز أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المشروعات الصناعية الكبري تتم على قدم وساق خلال الفترة الحالية خاصة في المدن الصناعية الجديدة، لافتًا إلى أن مصر لديها كل المقومات الجاذبة للاستثمار خلال الفترة الحالية.

وأضاف عز، خلال كلمته اليوم بمنتدى الأعمال المصري الأرجنتيني، أن مصر الممر للدول الافريقية ومن الممكن اطلاق المزيد من المشروعات الاستثمارية في قطاعات الصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك في السلع الغذائية في السوق بنسبة 10%، مشيرًا إلى امكانية .

وأضح أن الشركات الأرجنتينية يمكنها الاستفادة من السوق المصرية من خلال النفاذ للأسواق الافريقية والدول العربية، والشرق الأوسط، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها مصر.