علاء عز: اتفاقية مع غرفة بافوس لتعزيز التبادل التجاري

معتز محمود:قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وغرفة بافوس بقبرص لتنمية الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"المال" أن توقيع الاتفاقية تم فى اجتماع حضره رؤساء اتحادات الغرف التجارية المصرية وال

معتز محمود:

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وغرفة بافوس بقبرص لتنمية الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن توقيع الاتفاقية تم فى اجتماع حضره رؤساء اتحادات الغرف التجارية المصرية واليونانية والقبرصية والغرفة العربية اليونانية ورؤساء الغرف فى اليونان وقبرص.

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هذه الاتفاقية هى استكمال للاتفاقية التى وقعها محافظ الإسكندرية مع بافوس لتفعيل الشق الاقتصادى وتنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجارى.

