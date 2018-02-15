علاء عز: اتحاد الغرف يراجع قوانين التجارة بمعدل تشريع فى الأسبوع

❐ «قابيل» يصدر تعديلات لائحة الاستيراد قريباً.. ومراجعتها استغرقت -7 8 أشهر ❐ البرلمان يناقش «تنظيم النقل النهرى» ورخص المحالدعاء حسنىقال علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يعكف على مراجعة عدد من مشاريع القوانين المنظمة لحركة التجارة.أضاف عز لـ&l

❐ «قابيل» يصدر تعديلات لائحة الاستيراد قريباً.. ومراجعتها استغرقت -7 8 أشهر

❐ البرلمان يناقش «تنظيم النقل النهرى» ورخص المحال

دعاء حسنى

قال علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يعكف على مراجعة عدد من مشاريع القوانين المنظمة لحركة التجارة.

أضاف عز لـ«المال»، ناقشنا تشريعات على مدار الأسابيع الماضية، بينها قانون الجمارك، وتعديلات لائحة الاستيراد، ولا نزال نراجع قوانين لتقديم مقترحات الاتحاد بشأنها للجهات المعنية، بينها التشريع المنظم للنقل النهرى، ومشروع قانون تراخيص المحال، والمشروعين الأخيرين يجرى مناقشتهما فى لجان مشتركة خاصة فى البرلمان الأسبوع الجارى .

عن كثرة التشريعات المعروضة التى يعكف الاتحاد على مراجعتها مع الجهات المعنية، قال: الاتحاد يناقش مع شعبه النوعية مشاريع القوانين وينتهى منها بمعدل تشريع فى الأسبوع، آخرها جلسة خاصة بقانون الجمارك مطلع الأسبوع الجارى.

أوضح عز أنه يجرى حاليا إصدار تشريع خاص بتنظيم النقل النهرى، ومناقشته بلجان الاستماع المشتركة بالبرلمان، تمهيداً لإحالته للجلسة العامة للتصويت بشأنه.

أشار إلى أن قانون تنظيم النقل النهرى المعروف باسم تنظيم الملاحة الداخلية، يخفض تكلفة النقل بالمحافظات، ويفعل دور القطاع الخاص للمشاركة فى الموانئ النهرية والربط بالنقل متعدد الوسائط، كما أنه يضع ضوابط لحماية نهر النيل، لافتاً إلى أن هذا القانون يخفض من تكلفة النقل بالمحافظات، ويساعد سلاسل الإمداد فى عمليات النقل، ويكون له مردودا على خفض زحام الطرق البرية.

أضاف عز، انتهينا من تعديل سجل المستوردين، وإضافة مادة واحدة فقط وافق عليها البرلمان، واعتمدها رئيس الجمهورية بقرار جمهورى.

وقع السيسى، منذ أيام على قانون رقم 9 لعام 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لعام 1982، فى شأن سجل المستوردين، وينص التعديل على إضافة فقرة بالمادة الثانية تشير إلى أنه «يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية تقرير مهلة جديدة لا تجاوز 6 أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة فى هذه المادة، وذلك وفقا للضوابط التى يحددها هذا القرار»، ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.

يوضح عز، أن التعديلات الجديدة التى تمت على قانون سجل المستوردين المعدل حديثاً، اقتصرت على مادة واحدة فقط، لمد فترة توفيق أوضاع المستوردين لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أن التعديل جاء بعد أن اكتشاف أن قدرة الغرف التجارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتوفير دورات تدريبة غير كافية فى المهلة التى حددها القانون، رغم تنظيم الغرف التجارية دروتين أسبوعياً للمستوردين على مستوى الغرف التجارية، إلا أنها لم تكن كافية، وهى دورات تنص عليها التعديلات الأخيرة لسجل المستوردين لرفع كفاءة المستورد، ومواصفات وارادته من سلع للسوق المصرية.

وعن تعديلات لائحة الاستيراد والتصدير رجح عز، أن يتم صدرو تعديلاتها قريباً بقرارا وزارى من طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أو من مجلس الوزارء مباشرة دون الحاجة إلى العرض على البرلمان، موضحاً أن اتحاد الغرف التجارية عكف على مراجعتها، والعمل عليها لفترة استمرت بين 7 أو 8 أشهر قبل إحالتها للوزارة.

أما فيما يتعلق بالتعديلات التى صدرت بشأن قانون الجمارك حتى الآن، وبينها تعديل لنظام السماح المؤقت، فكان الهدف منها إحكام الرقابة على هذا النظام الذى يعد أحد الآليات الداعمة للتصدير، التى يدعمها الاتحاد، حتى لا يساء استخدامه، مضيفاً: «من بين آلاف الشركات العاملة بهذا النظام، هناك عدد محدود من ضعاف النفوس من الشركات لجأ إلى إساءة استخدام نظام السماح المؤقت عبر تهريب جزء من الخامات المستوردة، بهدف إعادة التصدير لبيعها فى السوق المحلية».

نظام السماح المؤقت هو نظام إفراج جمركى، يتيح الإفراج عن السلع بشروط وقيود جمركية، تضمن إعادة تصديرها مرة خرى، فى مقابل عدم سداد أى رسوم جمركية، لأنها لا تحمل صفة الإفراج النهائى الذى يتيح حرية التصرف فى السلعة بعد سداد الرسوم.

يشار إلى أن عمرو الجارحى، وزير المالية، أعلن عن موافقة مجلس الوزراء مؤخراً، على تعديل قانون الجمارك فيما يتعلق بالمادة 98 و130 مكرر، المختصتين بالسماح المؤقت للسلع والبضائع المستوردة بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها، ليشمل إضافة السلع والمستلزمات، وكل ما هو متطلب لتصنيع أى منتجات إلى نظام السماح المؤقت بدلا من «الإفراج المؤقت»، بخلاف إلزام المستورد بسداد ضمان نقدى وبنكى، بدلا من بوليصة التأمين.

ويختص نظام «السماح المؤقت» فى القانون الحالى بالسلع المستوردة، التى يعاد تصديرها، ولا يسدد صاحبها رسوما جمركية، أما «الإفراج المؤقت» يخص مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة التى تدخل لتصنيعها محليا، وتسدد رسوما جمركية.

شملت التعديلات، تقليص المدة الخاصة بفترة الإفراج عن السلع والمستلزمات تحت نظام السماح المؤقت إلى عام بدلا من عامين، وإعادة تصديرها أو بيعها للدولة فى المناطق الحرة،على أن يتم الاتفاق بين وزيرى المالية والصناعة، على تحديد الضوابط اللازمة لمد مهلة السماح عامًا إضافيًا بدلا من عامين.

بالنسبة للمادة 130 مكرر الخاصة بالبضائع الموجودة بالموانئ ولا يتسلمها أصحابها ولا يتم التصرف فيها «المهملات»، فسيتم تخفيض فترة احتجازها بالمنافذ من عامين إلى 7 أشهر.

يقول عز، إن الاتحاد يدرس مشاريع قانون تراخيص المحال المقدمة من الحكومة والنائب البرلمانى محمد عطية الفيومى، الذى يرأس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، لإبداء رأيه بشأن القانونين، لافتاً إلى إمكانية دمج الكل معاً وإصدار قانون واحد ينظم تراخيص المحال.

أضاف عز، أن «الفيومي» يعد أول من وضع آلية لإصدار تراخيص المحال فى 2010، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى فترات لم تتجاوز أسبوع حينها، لذا فهو يملك من الخبرة العلمية التى من الضرورى الاسترشاد بها عند إصدار تشريع لتراخيص المحال.

يوضح عز، أن ما يجرى دراسته تعديل قانون تراخيص المحال التجارية والصناعية، والأخيرة صدر بِشأنها تشريعا منفصلاً لتيسير إصدار الرخص الصناعية، فى فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الأسبوع، أو إصدار رخص مؤقتة لحين إصدار الرخص الدائمة، لذا فمشروعى القوانين التى تنافش حالياً تختص بالشق الثانى، وتراخيص المحال، وينطبق هذا التعريف على كل محل بما فيه مقار بيع الخدمات.

فى مصر هناك قرابة 3.5 مليون سجل تجارى، بينهم 40 إلى 50 ألف منشأة صناعية فقط، والباقى محال تجارية.