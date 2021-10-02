علاء عز: اتحاد الغرف التجارية شكل لجنة لدعم رواد الأعمال



قال علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، إن قيادة الاتحاد برئاسة إبراهيم العربي، شكلت لجنة لدعم رواد الأعمال.



وأضاف عز خلال مشاركته فى فاعليات أعمال النسخة السابعة من “قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال” منذ قليل التي تستمر على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر، تحت رعاية عمرو طلعت؛ وزير الاتصالات؛ أن ما نقوم به كاتحاد غرف تجارية تطور من دعم شركات كبرى إلى دعم لرواد الأعمال، لافتا إلى أن الاتحاد لدية قاعدة تجار.



وأشار عز إلى أن العديد من القطاعات فى الدولة مثل التموين والدعم فى خلال 10 سنوات تحولت إلى الرقمنة، كما لفت الأمين العام إلى أن هناك العديد من مراكز تميز المنتشرة بالغرف التجارية لمساعدة رواد الأعمال في إنشاء الشركات فى دقائق دون الدخول فى إجراءات مطولة .

وتعقد تلك قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال بشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات” ايتيدا”، وهيئة “البريد المصري”، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشعبة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووكالة التعاون الألمانية للتنمية الدولية “GIZ”، و” فوري”، و”روش” للرعاية الصحية، و”هيفوس”، و”أدفينتشورز” وصندوق”سند” للاستثمار، إيجبت فنتشورز”، و” زوهو”، و” انيرشيا”، ونوفارتس”، و”JTC”.

وتستهدف النسخة السابعة من قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال تستهدف تعزيز وتنمية ريادة الأعمال التكنولوجية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأورومتوسطية من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها في كل صناعة من الصناعات، ويأتي احتضان مصر لهذه القمة للعام السابع على التوالي تأكيدًا لدور مصر المحوري وبناء على النجاحات التي حققها رواد الأعمال المصريون، وما تشهده ريادة الأعمال في مصر من تقدم بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الحكومة المصرية نحو ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، لما لذلك من دور في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.



وأعلن مسؤلى المؤتمر عن أن دورة هذا العام تعقد في ظل الالتزام بالظروف والإجراءات الاحترازية حماية من كورونا، وسيشارك بها نحو 16ألف مشارك من خلال الحضور الفعلي والأون لاين، وسيقدم من خلالها 300 متحدث -يمثلون الخبراء ورواد الأعمال وممثلي العلامات التجارية العالمية- عصارة خبراتهم في مجال التكنولوجيا، من شركات “مايكروسوفت” و”فوري” و”روش” و”500 ستارتب” و”نتفليكس” وغيرها، بالإضافة إلى أكثر من 200 مستثمر، بالإضافة إلى المعرض الذي تشارك فيه 800 شركة ناشئة ستعرض أحدث منتجاتها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطبيقاتها، من 70 دولة يمثلون اللاعبين الرئيسين في صناعة التكنولوجيا.