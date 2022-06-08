علاء عبدالرحمن معاونًا لوزير المالية لشئون العلاقات الدولية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعيين علاء عبدالرحمن، معاونًا للوزير لشئون العلاقات الدولية ، مؤكدًا حرصه على دعم وتمكين الكفاءات الشابة في الوظائف القيادية.

يختص معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية بالمشاركة في اقتراح ووضع السياسات والخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى تطوير القطاعات والهيئات والمصالح التابعة لوزارة المالية، بما يسهم في الارتقاء بتمثيلها في المحافل الدولية، ومتابعة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية والتقارير والبيانات الصادرة عن الدول والمنظمات العالمية، وتمثيل وزارة المالية في الاجتماعات ذات الصلة بطبيعة الوظيفة وفقًا للتمثيل العام بها وطرح مبادرات للتعاون بين وزارة المالية والجهات الدولية.

كما يختص معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية، بمتابعة أهم التطورات والمتغيرات المرتبطة بعمل الوزارة على ضوء ما تضعه المؤسسات الدولية من تقارير، وتقديم الدعم الفني للوزير ونائبيه وقيادات الوزارة بشأن المشاورات الفنية مع المؤسسات الدولية والتصنيف الائتماني وشركاء التنمية، بجانب إعداد تقارير دورية لأهم إصدارات المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار، والأخرى المعنية بالاقتصاد المصري والسياسات المالية والاقتصادية، واقتراح السياسات والتدابير التي قد تسهم في تطوير وتحسين مؤشرات المالية العامة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.



وذكر بيان لوزارة المالية، أن علاء عبد الرحمن، معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية، حصل على العديد من المؤهلات العلمية منها: بكالوريوس مزدوج في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة «القسم الفرنسى» وبكالوريوس في الاقتصاد من جامعة السوربون في باريس، وماجستير اقتصاد من جامعة كونكورديا بكندا، بجانب الدورات التدريبية المقدمة من الجهات الدولية كصندوق النقد الدولي.

وقد شغل عددًا من الوظائف داخل مصر وخارجها منها: خبير اقتصادي أول بوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، وخبير اقتصادي بمركز السياسة والإدارة الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفرنسا، ومحاضر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بقسم اللغة الفرنسية في جامعة القاهرة، وخبير اقتصادي بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومساعد مدرس، ومساعد تطوير الأعمال بجامعة كونكورديا بكندا، ومساعد مشروع بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، ومساعد باحث بمجموعة البنك الدولي في مصر عام ٢٠١٢.

وقد حصل على أفضل مقال اقتصادى بعنوان «ربط التعليم بالتوظيف.. كيفية إنشاء اتصال ناجح ومتواصل» من بين أفضل ١٠ مقالات مقدمة من أصل ١١٥ مقالًا في مسابقة بتنظيم مشترك بين منتدى البحوث الاقتصادية ERF، ومجموعة البنك الدولى.