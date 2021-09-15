علاء عامر يفوز برئاسة مصر المقاصة بنسبة تصويت 62%

فاز علاء الدين محمد عامر بمقعد رئاسة شركة “مصر المقاصة” بنسبة تصويت بلغت 62% في مجلس الإدارة الجديد 2021 _ 2024.

ودعت الشركة، لاجتماع الجمعية، يوم 15 سبتمبر 2021، لاختيار مجلس الإدارة الجديد للفترة 2021 وحتى 2024 .

وأعلنت شركة مصر للمقاصة عن ورود كتاب إليها من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 6186 بتاريخ الأمس باعتذار مرشحين عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارة الشركة المقرر إجرائها اليوم.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن أحمد عبد الحليم رشدي العروسي المرشح عن شركات الوساطة في الأوراق المالية وشاهيناز نبيل أمين فودة المرشحة من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب قد اعتذرا عن خوض انتخابات مجلس الإدارة للدورة من 2021/2024.