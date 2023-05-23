علاء عاقل: نحتاج إلى 3 أضعاف الطاقة الفندقية الحالية لجذب 30 مليون سائح

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن حجم الطاقة الفندقية في مصر يصل حاليًا إلى 250 ألف غرفة، منوها بأنه لتحقيق استراتيجية الدولة والمستهدف من قبل وزارة السياحة والآثار للوصول إلى 30 مليون سائح نحتاج إلى 3 أضعاف السعة الفندقية الحالية.

وأضاف عاقل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، أن السياحة المصرية قادرة على تحقيق الإيرادات المستهدفة بقيمة 30 مليار دولار خاصة في ظل زيادة حجم الطلب على زيارة المقصد السياحى المصري من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن لجنة تسيير الأعمال قدمت تقريرا كاملا للجمعية العمومية، أوضحت خلاله الموقف المالي والتنفيذي للغرفة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022، إذ بلغ صافي الإيرادات 14 مليون و958 ألف و576 جنيه، مقابل 9 ملايين و821 ألف و402 جنيه في العام المالي السابق له، وبلغت المصروفات 15 مليون و586 ألف و253 جنيه، مقابل 14 مليون و633 ألف و214 جنيه في العام السابق، وبلغ العجز العام 627 ألف و677 جنيه، فيما بلغت مصروفات مشروع فرع الشيخ زايد 151 ألف جنيه.

وتضمن بند المدفوعات 3 ملايين و194 ألف جنيه أجور ومرتبات، و432 ألف مكافآت و55 ألف مصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة، و600 ألف جنيه أتعاب قضائية، و2 مليون و247 ألف مصروفات الفروع، وبلغ إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية 6 ملايين و505 ألف جنيه، وبلغ قيمة اعباء تنظيم الاشتراك بالمعارض السياحية الدولية نحو مليون و900 ألف جنيه.

وبلغ إجمالي الأرصدة النقدية حتى 30 يونيو الماضي، نحو 83 مليون و505 ألف و494 جنيه، مقابل 90 مليون و668 ألف و788 جنيه في العام المالي السابق له والمنتهي في 30 يونيو 2021، وبلغ رصيد بند حسابات دائنة أخرى 15 مليون و215 ألف جنيه