علاء عابد يفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي

فاز النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، حيث أُجريت، اليوم السبت، جلسة إجراءات انتخاب هيئة مكتب البرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية، لانتخاب رئيس للبرلمان العربي، ونوابه الأربعة، ورؤساء اللجان التي عُقدت، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وحضرها 66 نائبًا.

وحيث فاز نواب رئيس البرلمان الأربعة الذين تم انتخابهم هم: النائب علاء عابد جمهورية مصر العربية، والنائب هزاع بن بكر القحطانى عضو مجلس الشورى السعودي (النائب الأول لرئيس البرلمان العربي)، والنائب الأردنى خليل عطية، والنائب العراقى شعلان عبد الجبار الكريم.

كانت بداية الجلسة الإجرائية قد شهدت انتخاب عادل عبد الرحمن العسومي (مملكة البحرين) لفترة ثانية لرئاسة البرلمان العربي، بعد حصوله على 51 صوتًا، مقابل 15 صوتًا للنائب الإماراتي محمد أحمد اليماحي.

وبموجب النظام الأساسي سيتولى رئيس البرلمان ونواب رئيس البرلمان الأربعة مناصبهم لمدة عامين مقبلين.