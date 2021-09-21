سيـــاســة

علاء عابد لوفد البرلمان الأردني: نشيد بجهود السيسي والملك عبد الله لدفع عمليه السلام

النائب الأول لرئيس البرلمان العربي لوفد البرلمان الأردني المملكة لها مكانة خاصة داخل قلوب المصريين
ياسمين فواز 4:38 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 4:38 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، أن المملكة الأردنية الهاشمية لها مكانة خاصة داخل قلوب المصريين ولغة تواصل مشتركة ، بين الشعبين الشقيقين وهناك علاقات ممتدة عبر التاريخ بينهما.

وأضاف النائب علاء عابد، خلال ترؤسه اليوم اجتماع وفد لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بمجلس النواب المملكة الأردنية الهاشمية ، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة ، برئاسة النائب الدكتور عمر الزيود رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة ، أننا جميعا تابعنا تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، ودورهم في لم الشمل من أجل وجود موقف عربي موحد لدعم القضية الفلسيطينية.

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واكد أن البرلمان العربي جاهز للتعامل مع البرلمان الأردني، ووضع أطر التواصل بيننا.

ضم الوفد كلا من النائب الدكتور عمر الزيود رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة ورئيس الوفد الأردني ، والنائب أمغير الهملان، النائب ينال فريحات ، والنائب طالب الصرايرة ، النائب الدكتور أحمد عشا والنائب ناجح العدوان ، والنائب نصار الحيصة النائب آمال البشير ،النائب فايزة عضييات ، النائب هادية السرحان ، والدكتور طاهر وريكات مدير الشئون الإعلامية ، خالد المعايطة آمين سر اللجنة رامي الردايدة رئيس قسم الشئون البرلمانية العربية في الأمانة العامة لمجلس النواب وأعضاء الشعبة العامة للاتصالات والتواصل .

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كما رافق الوفد البرلماني الأردني كل من زياد خضر – مدير عام الشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي نائب رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ، عزت الحزام – مستشار سياسي وإعلامي مدير عام سما للبث الفضائي , رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتواصل في الإتحاد العام للمنتجين العرب ، مصطفي ريالات- رئيس تحرير جريدة الدستور , نائب رئيس الشعبة العامة للإتصال والتواصل ، طارق أبو الراغب – مدير هيئة الإعلام , عضو الشعبة العامة للإتصالات والتواصل، الدكتور سلافة الزغبي – رئيس قسم الصحافة والإعلام في الجامعة العربية المفتوحة عضو الشعبة العامة للاتصالات والتواصل ، ناصر الرحامنة – الناطق الرسمي في أمانة عمان الكبري مدير إذاعة هواعمان عضو الشعبة العامة للإتصالات والتواصل ، أحمد الأسعد مدير عام AONE , عضو الشعبة العامة للاتصالات والتواصل ، موفق علي كيلاني معيوف أمين عام مساعد للعلاقات بالاتحاد العام… الأردن له مكانة خاصة داخل قلوب المصريين.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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