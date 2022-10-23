علاء السبع عضو «الشعبة العامة»: نترقب إجراءات تنفيذ الإعفاءات الجمركية على سيارات المغتربين

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، رئيس شركة السبع أوتوموتيف، موزع العديد من العلامات التجارية، إن السوق تترقب صدور إجراءات تنفيذ الإعفاءات الجمركية المزمع تطبيقها على المركبات المستوردة لصالح المغتربين المصريين، بغرض تحديد تداعياتها وتأثيراتها على أداء الشركات ومستوى الطلب.

وبشأن اتجاهات الأسعار فى حالة تطبيق هذه الإعفاءات، قال السبع إن السوق المصرية خاضعة لآليات، وقواعد الأسواق الحرة المعتمدة على العرض والطلب، ومن الصعب رصد تداعيات هذه الخطوة فى الوقت الراهن، حتى بدء التنفيذ، إذ يتوجب الانتظار لتحديد الكميات التى يمكن أن تصل إلى مصر، خاصة فى ظل الصعوبات التى تواجهها صناعة وأسواق السيارات العالمية فى الوقت الراهن.

علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، رئيس شركة السبع أوتوموتيف

أما عن مطالبة بعض التجار بوقف البيع للحفاظ على المستويات السعرية الحالية؛ أكد السبع إن شركته مستمرة فى نشاطها دون توقف، ويجرى البيع بالأسعار الحالية للسوق دون تأثير حتى الآن للإعفاءات التى قد تطبق على السيارات المستوردة للمغتربين.

وشهدت الساعات القليلة الماضية جدلًا بين مجموعة من صغار تجار السيارات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تأثير خطوة منح إعفاءات جمركية للمغتربين الراغبين فى الاستيراد لاستخدامهم الشخصي، إذ يقلل البعض من تأثير هذه الخطوة على السوق، وعلى مستويات الأسعار.

وطالبوا بعدم خفض الأسعار بشكل نهائى وتجميد عمليات البيع حتى لا يحدث تراجع؛ محذرين من أن أى هبوط فى مستويات الأسعار الحالية سينعكس سلبًا فى صورة ركود بيعى أعمق من الحالي، مدعين أن هذا الهبوط فى المعتاد يشجع العميل المصرى على مزيد من الانتظار لحدوث تراجع أكبر.

وفى المقابل؛ رأى البعض أن هبوط الأسعار أمر حتمى فى حالة تطبيق الإعفاءات الجمركية على سيارات المغتربين، كما يرون أن هذا التراجع ستكون له آثار إيجابية على السوق عبر مزيد من القرارات الشرائية وليس العكس، مؤكدين أن حالة البيع والشراء شبه متوقفة حاليًا.

وانتقد «السبع» دعوات وقف البيع، معتبرًا أن هذه الخطوة تؤدى إلى زيادات وهمية فى الأسعار، ولا تعكس فاعلية آليات العرض والطلب؛ معتبرًا أن البعض يلجأ أيضًا لتجميع البيع، تخوفًا من مزيد من التراجع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، لأن ذلك يؤثر على القدرة الشرائية للشركات فى حالة الرغبة فى تعويض المبيع من المعروض.

وأضاف أن تداعيات الإعفاءات الجمركية على السيارات الخاصة بالمغتربين لن تظهر فى الوقت الراهن، إذ لم يصدر القانون بها حتى الآن، فضلًا عن لائحته التنفيذية، فضلًا عن استغراق العميل عدة أشهر لحين تنفيذ أول عملية إفراج جمركى عن هذه الوحدات.

وأكد «السبع» أهمية اتخاذ اجراءات لمنع التلاعب والاتجار بحقوق المغتربين؛ عبر التأكيد على أن تكون الوديعة المزمع سدادها لحساب رسوم الجمارك والضرائب من قبل المغترب باسمه شخصيًا، وألا يستردها أحد غيره أو ورثته، رافضًا فكرة حظر البيع على هذه السيارات، لأنها تحرم العميل من أحد حقوقه فى الوقت الذى ستحصل فيه الدولة على كل مستحقاتها المالية المطلوبة.

كان مجلس النواب، وافق، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، من خلال السماح لهم باستيراد سيارة ركوب للاستخدام الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

ونص القانون على قيام المواطن بسداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يعادل %100 من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، على أن يتم تحويله من الخارج لصالح وزارة المالية.

واشترط القرار استرداد المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

وأضاف أنه قدم مقترحًا لوزارة المالية تضمن عدم السماح للمواطن بالتنازل أو التصرف فى قيمة الوديعة المقرر سدادها عن الرسوم الجمركية والضريبية لصالح وزارة المالية، علاوة على تأكيد صرفها للمستفيد فقط أو الزوجة أو الأبناء «الورثة» فى حالات الوفاة.

وأضاف أن ذلك المقترح يأتى فى إطار وضع ضوابط على آليات تنفيذ القرار لتفادى العقبات التى قد يواجهها المستهلك عند استيراد قيمة الوديعة بعد 5 سنوات، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت مباحثات مع عدد من مسئولى بعض الجهات الحكومية، لعرض وجهات النظر وإبداء المقترحات المراد تضمينها فى مشروع القانون المرتقب الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

وأضاف «السبع» أن التيسيرات التى منحتها الحكومة للمواطنين المقيمين فى الخارج ستنعكس بالإيجاب على سوق السيارات، من خلال دخول طرازات بأسعار مخفضة خاصة مع إعفائها من الرسوم الجمركية والضريبية، فضلًا عن عدم وضع أى قيود على المستهلك فى حالات البيع التى ستعزز من فرص إقبال المواطنين على الاستفادة من تلك الامتيازات.

وأشار إلى أنه من الوارد حدوث عمليات اتجار من قبل المواطنين والتجار من خلال جلب كميات من السيارات بأسماء «مغتربين» وهو ما لا يخالف اللوائح والقرارات المنظمة لعمليات الاستيراد.

وتوقع أن تقبل النسبة الأكبر من المستفيدين من القرار على السيارات “الأوروبية والتركية” المنشأ لأسباب تتعلق بالإعفاءات الجمركية المنصوص عليها وفقًا للاتفاقيات الدولية؛ “إجمالى قيمة الرسوم والضرائب على الطرازات الواردة من الدول الخاضعة لاتفاقيات التجارة الحرة، والتى تقدر بحوالى 18 إلى %19 من إجمالى قيمة المركبة”.

ويشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنها باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

ويُشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على 3 سنوات من سنة الصنع.

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عدد المصريين المقيمين بالخارج يتراوح من 10 ملايين إلى 14 مليونًا، وذلك حسب تقديرات الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لافتًا إلى أنه من خلال التواصل مع بعض المصريين بالخارج وجد أن هناك حماسا شديدا للمبادرة، والعائد لن يقل متوسطه عن 5 مليارات دولار، عن استيراد السيارات من الخارج.

وأضاف «سالم» فى تصريحات إعلامية أن المادة السابعة من القانون تحدثت عن جريمة التهرب فى حالة تقديم مستندات غير سليمة، والمادة الثامنة تحدثت عن اللائحة التنفيذية التى تحدثت عن صدورها خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

وأكد أن تلك المبادرة تفيد المصريين فى الخارج، وتعمل على ضبط الأسواق فى الداخل، كما أنه لا يوجد استيراد سيارات منذ شهر فبراير الماضي، إضافة إلى ارتفاع سعر الأوفر برايس إلى سعر السيارة نفسها، بقيمة 500 ألف جنيه.