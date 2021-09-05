علاء الزهيري رئيسًا للإتحاد الأفروآسيوي للتأمين “FAIR”

من المقرر تسلم المنصب بنهاية المؤتمر السابع والعشرين المقرر عقده في الفترة من 19 إلي 22 من الشهر الجاري

من المقرر أن يتسلم علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، رئاسة الإتحاد الأفرواسيوي للتأمين وإعادة التأمين “FAIR” ، في ختام المؤتمر السابع والعشرين للإتحاد، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 19 حتي 22 من الشهر الجاري.

رئاسة الزهيري للإتحاد الأفرواسيوي للتأمين والإعادة ، يأتي في إطار ما يتضمنه النظام الأساسي للـ “FAIR” من بنود ، تنص علي أن تتولي الدولة المُضيفة للمؤتمر العام للأفروآسيوي ، رئاسة الإتحاد لمدة عامين، وهي المدة التي تفصل بين كل مؤتمر عام وأخر.

ويشغل حاليًا يوسف الفاسي الفهري- مغربي الجنسية- ، المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين ، رئاسة مجلس إدارة الاتحاد الأفرو-آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، والذي تولاها في سبتمبر 2019 ، في المؤتمر السادس والعشرين للإتحاد، الذي عُقد بمدينة مراكش المغربية ، والذي دار موضوعه الرئيسي حول “الحواجز الاقتصادية الجديدة في الأسواق الأفرو-آسيوية للتأمينات“. يوسف الفاسي الفهري الرئيس الحالي للإتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين

ومن المعروف أن الاتحاد الافرواسيوي للتأمين وإعادة التأمين انشئ نهاية خمسينات القرن الماضي تفعيلا لاحد التوصيات التي انتهي اليها مؤتمر باندونج والذي حاضر فيه عدد من الزعماء ابرزهم الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر وجواهر أل نهرو الزعيم الهندي وسوكارنو الاندونيسي ، والذي دعا الي ضرورة التكامل الاقتصادي بين دول قارتي اسيا وافريقيا في كافة القطاعات ومنها التامين ، مشيرا الي ان قطاع التامين في القارتين كان لايزال في مهده الاول وكان يتم الاعتماد علي الشركات الاجنبية.

وتم عقد اجتماع في مصر حضره ممثلي قطاع التامين في 20 دولة باسيا وافريقيا بدًء من الفلبين شرقا حتي السنغال غربا وانتهي الي انشاء اتحاد افرواسيوي لقطاع التامين ، ويسعى الإتحاد الافروأسيوى للتأمين و إعادة التأمين منذ نشأته لتحقيق هدفين أساسيين هما ، التعاون الإقليمى الافرواَسيوى ، بالإضافة الي تنمية العلاقات مع الأسواق الخارجية.

ومن شروط عضوية الاتحاد ان يكون 51 % من راسمال شركة التامين مملوك لاحدي الدول الافرواسيوي.

مؤتمرا المصري والأفرواسيوي للتأمين سيناقشا الإتجاهات الحديثة للتأمين والإعادة : فرص ما بعد كوفيد 19

في سياق متصل تحتضن مدينة شرم الشيخ، المؤتمر السنوي الثالث للإتحاد المصري لشركات التأمين، والسابع والعشرين للإتحاد الأفرواسيوي للتأمين والإعادة “FAIR” ، في الفترة من 19 حتي 22 من الشهر الحالي.

وعنون الإتحادان المصري للتأمين، والأفرواسيوي للتأمين والإعادة ، مؤتمريهما اللذان سيعقدان في توقيت واحد ، كتوأمة بالتنسيق فيما بينهما بـ”الاتجاهات الحديثة للتأمين وإعادة التأمين : فرص ما بعد كوفيد -19 “، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

التوأمة بين الإتحادان المصري والأفرواسيوي للتأمين والإعادة، والذي يترجمه مؤتمرهما، يأتي ضمن جولة جديدة من التنسيق ودعم الجهود على المستويىن الاقليمى والعالمى للإرتقاء بصناعة التأمين وإعادة التأمين.

أبرز موضوعات مؤتمر المصري والأفرواسيوي للتأمين في شرم الشيخ

يوسف فاسي، رئيس الاتحاد الأفرو اسيوي للتأمين وإعادة التأمين ، قال أن أن قائمة الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر في أيامه الثلاثة ، تتضمن “الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز آداء صناعة التأمين” ، بالإضافة الي “إستراتيجيات الاستدامة والشمول المالى : منظور صناعة التأمين”.

ومن بين موضوعات المؤتمر ” دور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمى في صياغة مستقبل صناعة التأمين” ، علاوة علي ملفًا مرتبطًا بـ” التميز في تطوير نماذج الاعمال : التحديات والحلول ” ، وأخيرًا ” قدرة صناعة التأمين على مواكبة المتغيرات الحديثة – ما بعد كوفيد 19″.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من ألف مُشارك من جميع أنحاء العالم ، يمثلون كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين ، وشركات الوساطة العالمية وأعضاء الاتحاد الافرو اسيوى للتأمين وإعادة التأمين، وخبراء التأمين الدولية والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر أوغير مباشر.

الزهيري: المؤتمر يسعي لإبراز قدرة صناعة التأمين علي مواجهة التحديات

و أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ، أن المؤتمر يسعي لإبراز قدرة صناعة التأمين على مواجهة التحديات التي واجهت صناعة التأمين بسبب وباء كوفيد – 19 ، والتغلب عليها والدروس المستفادة منها ، ورؤية صناعة التأمين لحقبة ما بعد كوفيد -19.

و يعد المؤتمر فتحًا لنافذة التواصل بين سوق التأمين المصرية، وأسواق التأمين الأقليمية والعالمية ، وفتح فرص جديدة من نوعها من اجل مساندة وتعزيز صناعة التأمين في مصر لضمان نجاحها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين.

ويمثل المؤتمر فرصة للمشاركين بمستوياته المختلفة سواء المحلية أو العربية أو العالمية، للتعرف على الأفاق المستقبلية للتأمين على مستوى صناعة التأمين العالمية.

زاهي حواس ضيف شرف للمؤتمر

وسيشهد المؤتمر هذا العام حضور الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الاثار السابق ، كضيف شرف.

تكمن أهمية عقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ تأكيدًا على أن مصر لازالت مقصدًاً سياحيًاً جاذباًً لعقد مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات ذات الطبيعة الدولية بصناعة التأمين ومسئولى الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية ووسائل الاعلام المحلية والعالمية .