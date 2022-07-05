علاء : إطلاق الدورة الجديدة من مبادرة «شباب من أجل التنمية» في أغسطس

قال الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومنسق مبادرة شباب من أجل التنمية، إن مستوى الأوراق البحثية والمشروعات التي تقدمت للمسابقة تعكس مستوى متقدم من الوعي لدى الشباب المصري، ولدى الجامعات المصرية كذلك.

وأضاف، خلال حفل، اليوم، للإعلان عن الفرق الفائزة بمسابقات مبادرة “شباب من أجل التنمية”، أن هذا الأمر يؤكد قدرة الدولة على تخريج قيادات جديرة بالعمل العام في مجالات مختلفة كالصحة والتعليم والسكن اللائق والحماية الاجتماعية.

وأشار علاء إلى أن الخطوة المقبلة سيتم التركيز فيها على الاستفادة من تلك المشروعات وتبنّيها، وتشجيع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على احتضان تلك المشروعات،

وهو الأمر الذي تدعمه وزارة التخطيط والدولة ككل، مؤكدًا أنه تم العمل بالفعل على الدورة الجديدة من مبادرة “شباب من أجل التنمية” والتي سيتم إطلاقها في أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أطلقتها الوزارة، اليوم، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.