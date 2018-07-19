علاء أبو زيد: إقبال كبير للمصطافين والأهالى على متحف آثار مطروح

معتز محمود أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أن متحف آثار مطروح يشهد إقبالا كبيرا من زائرى وأبناء المحافظة نظرا لما يحتوية المتحف من اثار تحكي تاريخ المحافظة على مر العصور الفرعونية والرومانية واليونانية وذلك بعد فتح أبوابه أمام زائريه بعد افتتاحه من قبل الرئيس عبد

معتز محمود

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أن متحف آثار مطروح يشهد إقبالا كبيرا من زائرى وأبناء المحافظة نظرا لما يحتوية المتحف من اثار تحكي تاريخ المحافظة على مر العصور الفرعونية والرومانية واليونانية وذلك بعد فتح أبوابه أمام زائريه بعد افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كنفرانس في مارس 2018 وبعد توقف العمل به منذ عام 2007.

وأضاف محافظ مطروح أن متحف الاثار يستقبل الزائرين على فترتين من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء خلال شهور الصيف وفي الشتاء فترة واحدة من 8 صباحا وحتي 5 مساء.

وأكد ابو زيد أنه تم وضع خطط تأمين للمتحف بوضع احدث الكاميرات ونقاط ثابتة لشرطة السياحة للتأمين مدعمة باحدث الاجهزة للكشف عن المفرقعات والبوابات الالكترونية الحديثة لاستقبال السياحة الخارجية او الداخلية من ضيوف المحافظة.

وأشار محافظ مطروح أن متحف اثار مطروح يعد خطوة هامة لنشر الوعي لأبنائنا الشباب بأهمية الاثار وقيمتها مما يساهم بشكل كبير في إلقاء الضوء على المواقع الأثرية بمطروح والتي تتميز بها مصرنا الغالية لاستعادة حركة السياحة الوافدة لكي يعرف العالم تاريخ اجددنا الذي ينظر اليها العالم بأهمية بالغة، مشيرا إلى أن المتحف يحتوي علي 1000 قطعة أثرية التى تمثل مختلف الحضارات الفرعونية والرومانية واليونانية والاثارالقبطية والاسلامية والتي تبرز تاريخ الملوك التي توالت بصحراء مصر الغربية والبطولات التي قادوها في المعارك التي دارت بمحافظة مطروح على طول امتداد ساحل البحر المتوسط وعمق الصحراء الممتدة حتى الحدود الليبية.

ووجه محافظ مطروح الشكر لوزير الاثار ورئيسه قطاع المتاحف بخروج المتحف بالشكل الرائع الذي يليق بمكانة محافظة مطروح السياحية بوجود متحف للاثار بها.

واكد سعد هريدى مدير متحف الاثار بمطروح ان المتحف يستقبل يوميا العديد من الزائرين حيث زاره وفد من شمال سيناء يضم هيئة تشيط السياحة والعديد من الوفود بمحافظات مصر.



واضاف أنه تم تحديد المقابل المادي للمتحف بواقع 20 جنيها للزائر المصرى و 10 جنيهات للطالب و 80 جنيها للاجنبي و 40 جنيها للطالب الاجنبي و 20 قيمة التصوير الفوتوغرافي للمصري و 50 جنيها التصوير الفوتوغرافي للاجنبي و 150 جنيها تصوير الفيديو للمصري و 300 جنيه قيمة التصوير الفيديو للزائر الاجنبى.