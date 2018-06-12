علاء أبوزيد: رجال الأعمال ساهموا فى أعمال التطوير بمطروح

الخطة الاستثمارية بلغت ١.٣٥ مليار جنيه وهى الأكبر وتم تنفيذها بنسبة ١٠٠٪ افتتاح مشروعات التطوير والتجميل يظهر المحافظة فى أبهى صورها أمام زائريها وروادها معتز محمود أكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، أن أعمال التجميل والتطوير التى تمت على أرض المحافظة وإضافة لمسات فنية وجمالية على أعلى مستوى، لم

الخطة الاستثمارية بلغت ١.٣٥ مليار جنيه وهى الأكبر وتم تنفيذها بنسبة ١٠٠٪

افتتاح مشروعات التطوير والتجميل يظهر المحافظة فى أبهى صورها أمام زائريها وروادها

معتز محمود

أكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، أن أعمال التجميل والتطوير التى تمت على أرض المحافظة وإضافة لمسات فنية وجمالية على أعلى مستوى، لم تكن على حساب الاهتمام بالصحة والتعليم، موضحا أن جزءا كبيرا من المشروعات تمت بدعم رجال الأعمال والمستثمرين.

وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 93,5 مليون جنيه لاستعدادات المحافظة للصيف لأول مرة، نظرا للمشروعات الجارية واعادة الشىء لأصله وضمان ظهور المحافظة فى ابهى صورها خلال موسم الصيف.

وأشار أبوزيد الى أن محافظة مطروح شهدت نقلة حضارية كبيرة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أنهم كانوا على الوعد والعهد، رغم عدم تصديق البعض بالقدرة على تنفيذ هذا المشروعات فى الوقت وبهذا الشكل، موضحا أن النجاح الذى تم على أرض مطروح كان بفضل تناغم بشكل عال جدا بين مختلف الأجهزة التنفيذية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده للإعلان عن افتتاح أعمال التطوير والتجميل بالمحافظة، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة بلغت مليارا و 350 مليون جنيه وهى الأكبر، والأولى من نوعها، مؤكدأ أنه تم تنفيذها بنسبة 100٪، قائلا: استطاعنا تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أرض المحافظة.

وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات فى جميع المجالات الصرف الصحى الكهرباء الغاز الطبيعي، مضيفا أنه عندما عرض على الرئيس الانتهاء من شبكة الغاز عام ٢٠١٩، طلب الرئيس الانتهاء منها خلال العام الحالى، موضحا أنه والحمد لله تم الانتهاء منها قبل نهاية نصف العام.

وأشار إلى أن مطروح من أولى المحافظات التى تمتلك سيارة للتعامل مع السيول بقيمة ٧ ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه تم عمل خطوط طرد تستوعب المحافظة لمدة ٧٥ عاما قادمة وهذا هو التخطيط طويل الأجل.

وقال اللواء علاء أبوزيد أنه تم الانتهاء من المشروعات بنسبة ٩٧٪،ولم يتبق سوى استكمال بعض أعمال الرصف لبعض الشوارع الجانبية وإعادة الشىء لأصله.