عكاشة: 8.5 مليار دولار خسائر اقتصادية نتيجة التغيرات المناخية في القارة الأفريقية

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن الخسائر الاقتصادية التي نشأت في القارة الأفريقية نتيجة التغيرات المناخية، قدرت بحوالي 8.5 مليار دولار.

وأضاف عكاشة، خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك فى الدورة الـ17، أن الحفاظ على البيئة يعد من أهم القضايا، في ظل تصاعد الأخطار والتحديات المتعلقة بالمياه على أكثر من 110 ملايين شخص حول العالم.

وتابع أن التكلفة التقديرية للتكيف مع التغيرات المناخية تتكلف 70 مليار دولار، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى 500 مليار بحلول عام 2030.

وأكد أن مؤتمر الناس والبنوك ينعقد في نسخته الـ 17، ليحقق الاستدامة على مدار تلك السنوات، مشيرا إلى أن الدورة الحالية تركز على التعامل مع قضايا التغيرات المناخية، والحفاظ على بيئتنا كأحد أهم الأولويات في الوقت الراهن.

وتابع عكاشة أن نسبة التمويل للتكيف مع التغيرات يشكل جزء ضئيلا مما يحتاجه العالم، مشيرا إلى أن أهداف الدولة الاستراتيجية توجيه حزمة لدفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.