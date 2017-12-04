عكاشة: 25% حصة الأهلي من محافظ تحويل الأموال بالمحمول

محمود جمال وسيد بدر وسمية محمود قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي يجب أن يحافظ على حركة الأموال داخله لتنمية الاقتصاد الرسمي والحفاظ على موارد الدولة وهو ما يتطلب مواكبة تطورات التكنولوجيا وتلبية احتياجات الشباب. وأشار…

محمود جمال وسيد بدر وسمية محمود

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي يجب أن يحافظ على حركة الأموال داخله لتنمية الاقتصاد الرسمي والحفاظ على موارد الدولة وهو ما يتطلب مواكبة تطورات التكنولوجيا وتلبية احتياجات الشباب.

وأشار خلال كلمته بمؤتمر “بافيكس” إلى أن الاقتصاد البريطاني شهد زيادة في حجم المعاملات الإلكترونية بنسبة 350%، كما أنه خلال الفترة الماضية أصبح متوسط غلق فرع طبيعي في بريطانيا بمعدل فرع كل يوم، وانخفض التردد على الفروع بنحو 40%، بينما في مصر الوضع مختلفة مقارنة بالدول الأوروبية وهو ما يتطلب استمرار افتتاح الفروع التقليدية.

وأوضح أن البنوك محتاجة للتوسع بالفروع الفعلية والخدمات الإلكترونية في ذات الوقت، لتلبية احتياجات شريحة معينة تحتاج التعامل مع الفرع، بجانب التوسع في الخدمات الإلكترونية والتي توفر وسائل ادخار آمنة.

وأكد أن البنك الأهلي له دور كبير في نشر الخدمات الإلكترونية وعلى صعيد خدمة تحويل الأموال عبر المحمول يستحوذ البنك على نحو 25% من إجمالي المحافظ الإلكترونية البالغة 9 ملايين محفظة، مشيرًا إلى أنه حقق ارتفاعًا في حجم المعاملات الإلكترونية بنحو 200% وخلال الأشهر الأربعة الماضية حققت خدمة تحويل الأموال عبر المحمول 75% زيادة عما حققته خلال العام الماضي.

ونوه إلى أن البنك أصدر نحو مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، ويتعاون حاليًا مع 18 جامعة على مستوى مصر لسداد مصروفات الجامعات من خلال هذه الكروت، موضحًا أن البنك الأهلي أصدر منتج إم فيزا نوفمبر الماضي، كما يستهدف الفترة الماضية لنشر الـM-POS وتم نشر 1000 ماكينة.