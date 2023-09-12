عكاشة: 1.6 مليار دولار تمويلات البنك الأهلي لمشروعات البيئة على مدار 25 عاما

أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن البنك يحتفل بمرور 25 عاما من الشراكة في تمويل برامج البيئة، ومنها مشروع التحكم في التلوث الصناعي في مراحله المختلفة.

وذكر “عكاشة”، فيما يخص الفجوة بين الموارد المالية المتاحة للاستثمار البيئي والمناخي والطلب على هذه الموارد، أن البنك يعمل على تقليل هذه الفجوة برفع الوعي على المستوى الداخلي ولدي العملاء بأهمية مشروعات البيئة والاستدامة والمناخ، والتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، كاشفا عن تزايد حجم التمويل التي تم الحصول عليه لمشروعات البيئة والمناخ ليصل خلال 25 عام إلى 1.6 مليار دولار، 40% منها تم الحصول عليها مؤخرا.

وشدد على حرص البنك على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وسد الفجوة المعرفية في مجال مشروعات البيئة والمناخ وتقليل المخاطر، حيث تدرب ١٠٠ موظف بالبنك مندوبين للاستدامة والحفاظ على البيئة، وإصدار تقارير الاستدامة للبنك تم عرض أحدها في مؤتمر المناخ COP27، كما تم تحديث ٣٨ فرع لتحقيق كفاءة استخدام الموارد بالعمل بالطاقة الشمسية وتغيير أنظمة استخدام المياه واعتماد سيارات البنك على الغاز الطبيعي، إلى جانب جانب الرقمنة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية “الاستثمار البيئي والمناخي من منظور مالي” التى عقدت ضمن فعاليات منتدى الإستثمار البيئى والمناخى.