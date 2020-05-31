عكاشة لـ«المال»: «كورونا» عززت تنافسية «التكنولوجيا المالية»..والوقت مناسب للاستثمار

أكد محمد عكاشة، الشريك الإدارى والمؤسس لصندوق «Disruptech» للتكنولوجيا المالية أن أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا عالميًا ومحليًا، ساهمت فى زيادة تنافسية وجاذبية قطاع التكنولوجيا المالية للاستثمارات الجديدة

يُذكر أن «عكاشة» أطلق مؤخرًا صندوق «Disruptech « للاستثمار فى الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية، بالشراكة مع عدة جهات محلية وأبرزها شركة «فوري» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بجانب مؤسسات دولية وجهات أجنبية.

سننهى استثمار الصندوق الأول خلال 5 أعوام بإجمالى 25 مليون دولار

وتابع – فى حوار هاتفى مع «المال» – أن شركته تدرس تأسيس صندوق جديد للاستثمار بالشركات الناشئة عقب إغلاق الصندوق الأول فى فترة زمنية لن تتعدى5 أعوام.

وأضاف أن شركته التى قام بتأسيسها مؤخرًا بالشراكة مع آخرين والتى تقوم بإدارة صندوق «Disruptech» لن تسعى إلى زيادة رأسمال الصندوق الأول البالغ 25 مليون دولار، ولكنها ستتجه لتأسيس صندوق آخر بفكر مختلف.

وأوضح أن الوقت الراهن يعد مناسبًا لضخ استثمارات فى قطاع التكنولوجيا المالية لكونه من المجالات التى تأثرت إيجابًيا بالآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا محليًا وعالميًا، وأهمها إجراءات التباعد الاجتماعي.

ولفت إلى أن سوق الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية أصبحت واعدة للغاية، مشيرًا إلى أن صندوق «Disruptech» سيضخ نحو 5 ملايين دولار سنويًا، للاستثمار فى 18 شركة خلال 5 سنوات.

يُذكر أن صندوق «Disruptech» أعلن مؤخرًا عن استحواذه على حصص أقلية بشركات ناشئة وهى تطبيق «خزنة» و منصة «بريمور».

و»خزنة» هى تطبيق إلكترونى يمكن الشركات من تقديم خدمات السلف بسهولة لموظفيها باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، فيما تعد «بريمور» منصة إلكترونية لبيع منتجات ربات البيوت.

البنوك تتجه إلى إكمال منظومتها بإضافة نشاط الدفع الإلكتروني

وأوضح «عكاشة» أن جاذبية قطاع التكنولوجيا المالية دفعت البنوك إلى اختراق نشاط الدفع الإلكترونى لاستكمال المنظومة المالية عقب الوضع الجديد الذى فرضته الآثار المترتبة على انتشار وباء فيروس كورونا.

وعن خطة صندوق «Disruptech» فى الاستثمار والتخارجات، أكد «عكاشة» أن الصندوق يقوم بمساعدة الشركات الناشئة فى مراحل النمو المختلفة، لتحقيق معدلات عوائد مرتفعة، على أن يتم التخارج منها لاحقًا سواء عبر البيع لمستثمر إستراتيجى أو لصناديق استثمار كبيرة الحجم، أو الطرح فى البورصة.

وشدد على أن الصندوق لن يستثمر فى أى أنشطة أخرى بخلاف التكنولوجيا المالية.

وأشار إلى أن صندوق «Disruptech» يستهدف إغلاق صفقتى استحواذ على شركتين تعملان فى مجال التكنولوجيا المالية، ليصل العدد الإجمالى للشركات المستثمر بها إلى 4 بنهاية العام الجاري، من أصل 18 شركة مستهدفة.

الجدير بالذكر أنه فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى والمالي، فقد أسس البنك المركزى مؤخرًا منصة التكنولوجيا المالية التى تخدم بيئة الأعمال وأطراف القطاع «fintech egypt» كما يستهدف إنشاء مركز التكنولوجيا المالية ليكون أحد مراكز تجمع رواد ومستثمرى الصناعة.

ويستهدف البنك المركزى خلال العام الجارى إطلاق صندوق دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية برأسمال مدفوع مليار جنيه ما يعادل نحو 60 مليون دولار، على أن يصل إلى نحو 300 إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات.