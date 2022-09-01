عقود الغاز الأمريكية تحقق مكاسب للشهر الثاني على التوالي

سجلت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي ثاني زيادة شهرية على التوالي، بعد ارتفاعها 1% في آخر جلسات أغسطس، بدعم من درجات حرارة أعلى من معدلاتها المعتادة فعززت الطلب لتبريد الهواء لتظل أسعار الغاز في أوروبا مرتفعة، بحسب ما ذكرته شبكة “سكاي نيوز”.

وأنهت عقود الغاز تسليم أكتوبر جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 8.5 سنت، أو 0.9%، لتسجل عند التسوية 9.127 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وينهي العقد الشهر على مكاسب بحوالي 9% بعد قفزة بلغت أكثر من 51% في يوليو.

ويجري تداول أسعار الغاز العالمية حول 77 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و59 دولارا في آسيا.

في غضون ذلك تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات أوروبا أمس الخميس متخلية عن مكاسبها الصباحية؛ حيث يقيم المتعاملون المخاطر التي تهدد استقرار إمدادات الغاز الروسي في مواجهة جهود القارة الأوروبية لكبح جماح أزمة الطاقة.

وتراجع سعر الغاز الهولندي، وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية اليوم بنسبة 9.6%، تسليم أكتوبر المقبل، في ظل تقلبات السوق والتعاملات المحدودة، غير إنها سجلت مكاسب للشهر الثالث على التوالي بنحو 27%، ومنذ بداية العام الجاري حققت مكاسب بنحو 250%.