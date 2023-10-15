عقود التأجير التمويلي تصعد إلى 57.4 مليار جنيه في 7 أشهر

ارتفعت عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023 بنحو 22.5% إلى 57.4 مليار جنيه، مقارنة مع 46.83 مليار في الفترة ذاتها من 2022.

وكشف تقرير الرقابة المالية -حصلت المال على نسخة منه- أن إجمالي عدد العقود تراجع بنحو 40.7% إلى 1110 عقود خلال الـ7 أشهر المنتهية في يوليو 2023، مقارنة مع 1872 عقدا في الفترة ذاتها من 2022.

عقود التأجير التمويلي تسجل 5.8 مليار جنيه في يوليو 2023

وارتفعت عقود التأجير التمويلي في شهر يوليو 2023 بنحو 11% إلى 5.8 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار في الشهر نفسه من 2022.

على صعيد آخر، هبط إجمالي عدد العقود بنحو 46.4% إلى 111 عقدًا مقابل 207 عقود في الشهر ذاته من 2022.

قطاع العقارات يحصد النسبة الأعلى بـ 78.84% في يوليو

وتصدرت عقود التأجير التمويلي الموجهة لقطاع العقارات والأراضي النسبة الأعلى من إجمالي قيمة العقود خلال شهر يوليو فقط، لتستحوذ على 78.84%.

وحصد قطاع السيارات النقل على المرتبة الثانية بنسبة 8.91% والآلات والمعدات بـ5.28% والسيارات الملاكي بـ 2.65% والمعدات الثقيلة بـ 2.02%، فيما استحوذت قطاعات أخرى على 2.29% من إجمالي قيمة العقود.