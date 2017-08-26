عقوبات تنتظر عامل السكك الحديدية في هذه الحالة

قال وزير النقل في زيارة لبرج تحكم بمحطة بركة السبع إن تحديث نظام الإشارات سيوفر أعلى معدلات الأمانمدحت إسماعيلكشف وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أن جزاءات سيتعرض لها عامل السكك الحديدية إلا لم يتلزم بالحضور في التدريب المهني. جاءت تصريحات عرفات على هامش زيارته لبرج التحكم فى نظم الإ

قال وزير النقل في زيارة لبرج تحكم بمحطة بركة السبع إن تحديث نظام الإشارات سيوفر أعلى معدلات الأمان



مدحت إسماعيل

كشف وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أن جزاءات سيتعرض لها عامل السكك الحديدية إلا لم يتلزم بالحضور في التدريب المهني.

جاءت تصريحات عرفات على هامش زيارته لبرج التحكم فى نظم الإشارات بمحطة بركة السبع، والذي تم تشغيله منذ عدة أيام، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / الإسكندرية لزيادة معدلات السلامة والامان لسير قطارات السكة الحديد.

وقال وزير النقل، إن “الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة رفع كفاءة العاملين بالسكة الحديد باعتباره أحد عناصر تطوير المنظومة الهام”.

وأوضح أن معهد وردان للنقل التابع للوزارة سيتولى تدريب العاملين فى مواقع العمل، للتخفيف عنهم.

وتابع :”عدم التزام العامل بالحضور فى التدريب المهني سيعرضه لجزاءات ومنها خصم الحافز، وذلك الجزاء بمثابة “نقطة سوداء فى ملف العامل”، وقد يتعرض فيما فيما بعد للفصل”.

وأكد وزير النقل ان الهدف من تحديث نظام الإشارات باستبدال النظام الحالي الكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث EIS تحقيق أعلى معدلات الأمان

وأشار إلى أن التصميم الجديد لنظم الإشارات يسمح لسير القطارات بسرعة 160 كم/س بدلاً من 120 كم/س.، وسير القطارات فى الخط بأمان مع التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى مما يؤدى إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة وتحقيق الأمان للركاب.

ولفت إلى أن النظام الجديد يتضمن أيضا رفع كفاءة أحواش المحطات في أعمال المناورة والتخزين بأمان تام، وفى فترات زمنية قصيرة مما يحقق سيولة حركة القطارات، وبالتالي تخفيض زمن الرحلة، بالإضافة إلى متابعة مسير القطارات من شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها مما يحد من حوادث المزلقانات.

