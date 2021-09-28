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عقوبات الملصق الإلكتروني.. سحب 3934 رخصة سيارة مخالفة خلال يوم

ضمن تطبيق منظومة مرور إلكترونية.
أماني عوض 12:46 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 12:46 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

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سحب رجال المرور 3934 رخصة سيارة بسبب ارتكاب مخالفة عدم تركيب أو وضع الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وذلك ضمن تطبيق الإجراءات القانونية لتنفيذ عقوبات الملصق الإلكتروني الواردة في قانون المرور.

وتمكن رجال المرور من رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، خلال يوم.

كانت وزارة الداخلية قد أهابت من مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني.

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وأكدت على البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور، ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، في الوقت المعلن.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيًا لتحقيق السيولة المرورية.

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وتشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف و خمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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