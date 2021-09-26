لايف

عقوبات الملصق الإلكتروني.. سحب 3533 رخصة سيارة مخالفة خلال يوم

ضمن تطبيق منظومة مرور إلكترونية.
أماني عوض 4:09 م, الأحد, 26 سبتمبر 21 4:09 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سحب رجال المرور 3533 رخصة سيارة بسبب ارتكاب مخالفة عدم تركيب أو وضع الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وذلك ضمن تطبيق الإجراءات القانونية لتنفيذ عقوبات الملصق الإلكتروني الواردة في قانون المرور.

وتمكن رجال المرور من رفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، خلال يوم.

كانت وزارة الداخلية قد أهابت من مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني.

اقرأ أيضا  بعد نشر فيديو.. المرور تدخل لتسيير حركة طريق دمنهور - حوش عيسى

وأكدت على البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور، ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني، المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، في الوقت المعلن.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيًا لتحقيق السيولة المرورية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة أمنية بالجيزة

أماني عوض 4:02 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

درجات الحرارة غدا الاثنين.. نشاط للرياح على السواحل الشمالية والإسكندرية تسجل 28 للعظمي

عصام عميرة 3:31 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

حالة الطقس غدا الإثنين.. مائل للحرارة وشبورة صباحا على الطرق

دعاء محمود 3:13 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

حالة الطقس اليوم الأحد 26-9-2021 في مصر.. مائل للحرارة نهارًا

دعاء محمود 12:47 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

وزيرة الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من نصف مليون مواطن بالمدن الساحلية

المرسي عزت 12:36 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

ارتباك عمليات تسليم الوقود فى بريطانيا مع ارتفاع عجز سائقى الشاحنات إلى 100 ألف

أحمد فراج 10:30 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21