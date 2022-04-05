يواصل الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة تجاه روسيا منذ اندلاع حربها ضد أوكرانيا قبل أقل من شهرين.

وبحسب ما نقلته “العربية” عن “رويترز”، فإن الاتحاد الأوروبي، فرض الثلاثاء، حظر على التعاملات مع 4 بنوك روسية رئيسية بما فيها VTB BANK ثاني أكبر مقرض في روسيا.

جاء ذلك في إطار حزمة جديدة من العقوبات تطال موسكو بعد اتهامات بارتكاب قواتها جرائم حرب في أوكرانيا.

كما فرض الاتحاد الأوروبي حظر استيراد على الفحم من روسيا بقيمة 4 مليارات يورو سنويًا، وفرض التكتل الأوروبي قيود استيراد على واردات من روسيا بينها الخشب والإسمنت بقيمة 5.5 مليار يورو.

كما فرض المزيد من الحظر على صادرات بقيمة 10 مليارات يورو، بما في ذلك أشباه الموصلات المتقدمة.

ومنع الاتحاد الأوروبي سفن روسيا من دخول موانئ دوله، باستثناء تلك التي تحمل الغذاء والطاقة.