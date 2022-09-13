عقد ورشة عمل عن الأسطول البحري المصري والعربي في الـ 28 من سبتمبر الجاري

أعلن الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية، تنفيذ ورشة عمل عن الأسطول البحري المصري و العربي، وذلك ضمن فاعليات المؤتمر الذي يعقده الاتحاد بالتعاون مع غرفة ملاحة الاسكندرية، بعنوان ” منظومة صناعة النقل البحرى العربى بين النظرية والتطبيق ” (AMIC) .

ويعقد المؤتمر في 28 من سبتمبر الجاري بحضور ورعاية وزير النقل المهندس كامل الوزير والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وهيئات الموانئ، وغرف الملاحة، والعديد من رجال الأعمال في نشاطي النقل والتجارة.

جدير بالذكر أن اللواء بحري حاتم القاضي رئيس الإتحاد العام العربي لغرف الملاحة البحرية رئيس ومنظم المؤتمر، ويتولي رئاسة اللجنة العلمية للمؤتمر معالي الوزير/ هشام عرفات وزير النقل السابق ورئيس مجلس إدارة بنك MIDBANK ورئيس مجلس أمناء جامعة فيوتشر ، بينما يتولي لواء بحري إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل الأسبق ورئيس هيئة مينائي دمياط والإسكندرية الأسبق مقررا للجنة العلمية للمؤتمر.

ويتولي رئاسة ورشة عمل الأسطول البحري المصري و العربي كلا من اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور دريد محاسنة- نقيب نقابة ملاحة دولة الأردن ، فيما يتولى المهندس أحمد العقاد -رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات ماهوني للملاحة مقررا للجنة.

ومن المقرر أن يشارك باللجنة كل من اللواء محمد طلعت -رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للعبارات، والربان محمد سليمان متولي – العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، واللواء بحري ابراهيم الدسوقي- رئيس جهاز الصناعات و الخدمات البحرية الاسبق، والربان محمد بدوي رئيس مجلس إدارة شركة بوسايدون للملاحة، واللواء جمال إبراهيم- نائب مدير شركة الجسر العربي.

كما يشارك بالورصة كل من المهندس محمد الأحول – رئيس شركة ترانسمار، والربان محمد الدلابيح – نائب رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة وأمين عام نقابة الأردن، واللواء بحري أ.ح/ حسين الجزيري- رئيس هيئة السلامة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وكذا يشارك المهندس محمد رحاب – رئيس هيئة اللويدز المصرية، و المهندس محمد عبد العظيم- عضو مجلس ادارة شركة ماسيو، و جمعة مبارك – رئيس مجموعة مبارك مارين – دبي، و المهندس خالد مصطفى بيومي – الشركة البحرية للملاحة وعضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية.

ومن المقرر مشاركة كل من المهندس إبراهيم حسن- نائب الرئيس التنفيذي شركة دمياط لإسالة الغاز، والدكتور حسام حسن عبد الكريم – وكيل مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات، ومحمد عيتانى – أمين عام الاتحاد العربى للناقلين البحريين ، والمهندس محمد السيد الفراس -نائب رئيس الأسطول بالشركة العربية المتحدة سابقاً – الإمارات العربية المتحدة، هذا بجانب ممثلا من لأحدى الترسانات البحرية، و ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية، وممثلا عن شركة نما.