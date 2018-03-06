عقد شراكة بين Flo وطيبة في مجال المياه

المال- خاص أعلنت شركتي طيبة للتجارة والتوزيع والشركة المصرية السعودية للمياه والصناعات الغذائية ((FLO توقيع عقد شراكة بين الطرفين لتوزيع مياه FLO، وذلك من خلال أسطول شركة طيبة الممتد الذي يقوم بامتلاك وتشغيل 28 مركز توزيع يغطي 27 محافظة ويضم 1000 شاحنة نقل تقوم بتوزيع المنتجات المبردة



المال- خاص

أعلنت شركتي طيبة للتجارة والتوزيع والشركة المصرية السعودية للمياه والصناعات الغذائية ((FLO توقيع عقد شراكة بين الطرفين لتوزيع مياه FLO، وذلك من خلال أسطول شركة طيبة الممتد الذي يقوم بامتلاك وتشغيل 28 مركز توزيع يغطي 27 محافظة ويضم 1000 شاحنة نقل تقوم بتوزيع المنتجات المبردة وغير المبردة لمعظم منافذ التجزئة بجميع أنحاء الجمهورية.

وعلق سيف ثابت – الرئيس التنفيذي لشركة جهينه-قائلاً ” إن عقد التوزيع هو امتداداً للنجاحات التي حققتها شركة طيبة في السوق المصرية منذ تأسيسها عام 2005.

وأضاف “بعد أن حظيت الشركة عام 2015 بالثقة العالمية لتقوم بتوزيع منتجات شركة أرلا العالمية، جاءت اليوم هذه الشراكة لتعزز الثقة المحلية في قدرات الشركة بخاصة فيما يتعلق بالتجارة والتوزيع من خلال التعاون مع FLO”

وتابع “نأمل أن تمثل هذه الخطوة حجر زاوية جديد يعزز من مكانة الشركتين كلاً في مجاله حرصاً منا على تقديم منتج صحي عالي الجودة كعادتنا لكافة المستهلكين.”

في حين علق المهندس، محمود داوود –رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية للمياه والصناعات الغذائية ((FLO)، إن الشركة سعيدة بالشراكة مع قلعة من قلاع التوزيع مثل شركة طيبة.

وأوضح أن الشركة تحرص على الوصول لمستهلكيها أينما كانوا باستراتيجية مدروسة وممنهجه. ومن هذا المنطلق بدأت الشركة رحلة البحث عن الشريك الاستراتيجي ليدعمهم في قطاع التجارة والتوزيع

وأشار إلى أن التعاون مع شركة طيبة جاء في إطار عدة أسباب أولها هو امتلاكها أكبر شبكة توزيع ممتدة في مختلف المحافظات، وثانيها تطبيق الشركة لمواصفات ومعايير الجودة العالمية، وثالثا كونها الذراع التجاري لشركة مصنعة كبيرة مثل جهينه التي يضمن وجود رؤية ثاقبة واستراتيجية مدروسة متوافقة مع خطة شركة FLO وتسعي للوصول بهذه العلامة التجارية الي اعلي مقاييس النجاح في السوق المصري.