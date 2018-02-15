عقد شراكة بين بنك الاستثمار العربى وفورى

سهير محمدتم توقيع عقد شراكة بين أشرف صبرى الرئيس التنفيذى لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية وحمد هانى سيف النصر –رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار العربى، وقد شهد توقيع العقد هشام عبدالعال – مساعد العضو المنتدب وهيثم حماد– مدير عام أول ومدير عام قط

سهير محمد



تم توقيع عقد شراكة بين أشرف صبرى الرئيس التنفيذى لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية وحمد هانى سيف النصر –رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار العربى، وقد شهد توقيع العقد هشام عبدالعال – مساعد العضو المنتدب وهيثم حماد– مدير عام أول ومدير عام قطاع التجزئة بالبنك؛ حيث يقدم بنك الاستثمار العربي بالتعاون مع شركة فوري توفير خدمات المدفوعات الالكترونية على جميع القنوات المصرفية الرقمية الخاصة بالبنك، وقد أفاد سيف النصر أنه سيتم إطلاق الخدمة على ثلاث مراحل:

– خدمة المحفظة الإلكترونية:



حيث يقوم بنك الاستثمار العربي بالتعاون مع شركة فوري لتقديم المحفظة الألكترونية الخاصة بالبنك لعملاء البنك الحاليين والعملاء المستقبليين وذلك للتسهيل على العملاء للقيام بسداد المدفوعات الالكترونية والتبرع وتجديد رخصة السيارة وحجز مقاعد الاتوبيس وتحويل الاموال والكثير من الخدمات التي يتمكن العميل من الاستفادة بهل بكل سهولة ويسر , وتعتبر شبكة فوري من أهم الخدمات والحلول الإلكترونية التي يتم من خلالها دفع وتقديم الفواتيرالأمر الذي يوفر للمستهلكين السهولة والأمان عند دفع الفواتير.



– خدمات الدفع من خلال القنوات المصرفية الرقمية (ماكينات الصراف الآلي – الانترنت المصرفي):



و أضاف سيادته أن الشراكة بين بنك الاستثمار العربي وشركة فوري ستمكن عملاء البنك الحاليين والعملاء المستقبليين من الاستفادة من جميع خدمات سداد المدفوعات الالكترونية على شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك الاستثمار العربي التي يتم تطويرها حالياً والعمل على إضافة أحدث تكنولوجيا في مجال ماكينات الصراف الآلي وأيضاً ستتوفر هذه الخدمات على موقع البنك الذي يقدم الخدمة المصرفية الآلكترونية فور اطلاقها قريباً.



– خدمات تسديد مدفوعات بطاقات الإئتمان والقروض الشخصية الخاصة بالبنك من خلال شبكة فوري:



و من خلال هذه الخدمة الجديدة يستطيع عملاء بنك الاستثمار العربي تسديد مدفوعات بطاقات الإئتمان والقروض الشخصية ببساطة ويسر بواسطة خدمة فوري. ويستطيع عملاء بنك الاستثمار العربي فور إطلاق الخدمة دفع مستحقات بطاقات الإئتمان الخاصة بهم وأقساط القروض الشخصية من خلال أكثرمن 20 ألف منفذ من منافذ فوري المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية دون الحاجة للذهاب الى أى من فروع البنك.

وقد أشار السيد أشرف صبرى أن الهدف من الشراكة مع بنك الاستثمار العربى هو تقديم كل ما هو جديد من منتجات جديدة و متطورة تعتمد على التكنولوجيا و ذلك لتحسين العائد لدى البنك و توسيع قاعدة العملاء.

وفى هذا السياق فقد أعرب الاستاذ محمد هانى سيف النصر عن سعادته بهذه الشراكه مع شركة فوري حيث تعد بداية إنطلاق الخدمات المصرفية الرقمية للبنك والتي سيليها خدمات جديدة مبتكرة ومتميزة توفر الوقت والراحة التامةوتعد أيضا بمثابة تنفيذ للخطة الاستراتيجية التى بدأها البنك و أيضا تماشياً مع سياسة البنك المركزي المصري لتطبيق الشمول المالي وتحويل المجتمع المصري لعصر المدفوعات الرقمية.

