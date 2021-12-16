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عقد الجمعيات العمومية لتوابع مجموعة مصر القابضة للتأمين 3 يناير

باسل الحيني : لدينا استراتيجية شاملة فى التأمين و الأصول العقارية والاستثمارات المالية
ماهر أبو الفضل 2:16 م, الخميس, 16 ديسمبر 21 2:16 م, الخميس, 16 ديسمبر 21

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قال باسل الحيني ، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، أن مجلس إدارة الشركة قرر عقد الجمعيات العمومية للشركات التابعة الثلاث، في الثالث من شهر يناير المقبل.

وتضم مجموعة مصر القابضة للتأمين ثلاث شركات تابعة، هي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية.

أضاف الحيني ان الجمعيات العمومية المقرر عقدها الشهر المقبل يتضمن جدول أعمالها إعتماد القوائم المالية ونتائج الأعمال عن العام المالي 2020/2021 ، للفترة من أول يوليو 2020 حتي نهاية يونيو الماضي 2021.

الشركات التابعة تراهن علي تحقيق 17.3 مليار جنيه إجمالي أقساط بنهاية يونيو المقبل

وتستهدف مجموعة مصر القابضة للتأمين، أكبر مجموعة مالية غير مصرفية فى مصر، تحقيق 17.3 مليار جنيه إجمالى أقساط بشركتى التأمين التابعتين لولايتها وهما مصر للتأمين ومصر للحياة، خلال العام المالى الحالي 2021/ 2022، مقابل 14.3 مليار جنيه محققة فى العام المالى قبل الماضى 2019/ 2020، بزيادة تصل إلى ثلاثة مليارات جنيه، وبنسبة نمو تلامس %21.

ووفقًا للموازنة التقديرية للعام المالى الحالي ، التى تمت مناقشتها فى اجتماع الجمعيات العمومية للشركات التابعة للقابضة للتأمين، مايو الماضي، برئاسة باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين، تستهدف الشركات التابعة الثلاث، مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر للأصول العقارية، تحقيق صافى ربح قيمته 4.7 مليار جنيه، فى العام المالى الحالي، مقابل 3.8 مليار جنيه تقريبًا، محققة فى العام المالى قبل الماضى 2019/ 2020، بزيادة تتجاوز 900 مليون جنيه، بنمو نسبته %23.7.

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مصر للتأمين تستهدف 9.3 مليار جنيه إجمالي أقساط العام المالي الحالي

و قال عمر جودة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، إن شركته تستهدف تحقيق موارد جارية تصل إلى 9.4 مليار جنيه فى العام المالى الحالي، مقابل 8.3 مليار جنيه محققة فى 2019/ 2020، بنمو نسبته %13.3، فيما تسعى لتحقيق 10.3 مليار جنيه إجمالى أقساط، مقابل 9.3 مليار جنيه، خلال عامى المقارنة، بنمو نسبته %10.8.

وأضاف جودة أن مصر للتأمين، تسعى لتحقيق صافى ربح قيمته 2.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالي، مقابل 2.2 مليار جنيه، محققة فى العام المالى قبل الماضى، بنمو مستهدف يصل إلى %22.7، كما تسعى لتحقيق 1.7 مليار جنيه حصة للمساهمين من صافى الأرباح فى العام المالى الحالي، مقابل 1.3 مليار جنيه تم تحقيقها فى 2019/2020 ، بنمو %30.8.

عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين
عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين

مصر لتأمينات الحياة تخطط لتحقيق 1.8 مليار جنيه صافي ربح

وقال أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن شركته تسعى لتحقيق 19.1 % نموًا فى مواردها الجارية، العام المالى الحالي 2021/ 2022، لتصل إلى 10.6 مليار جنيه، مقابل 8.9 مليار جنيه، تم تحقيقها فى العام المالى قبل الماضى 2019/ 2020.

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وأضاف أن مصر حياة، تخطط لتحقيق 7 مليارات جنيه، إجمالى أقساط فى العام المالى الحالي، مقابل 5 مليارات جنيه تم تحقيقها فى العام المالى قبل الماضى، بنمو 40%، لافتًا إلى أن شركته تسعى لتحقيق نمو فى أقساط التأمين الفردى بنسبة 58.3 %، العام المالى الحالي و 15.7% فى التأمين الجماعى، مقارنة بما تم تحقيقه العام المالى قبل الماضى.

د. أحمد عبد العزيز عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة

وأشار إلى أن مصر حياة تخطط لتحقيق 1.8 مليار جنيه صافى ربح فى العام المالى الحالي، مقابل 1.5 مليار جنيه، محققة فى العام المالى قبل الماضى، بنسبة نمو تصل إلى 20%، وتخطط لتحقيق 48.7 %نموًا فى حصة الدولة من صافى الربح لتصل إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل 807 ملايين جنيه، خلال عامى المقارنة.

مصر للأصول العقارية تسعي لتحقيق 637.5 مليون جنيه إيرادات نشاط

وفى سياق متصل، تخطط مصر للأصول العقارية، تحقيق 661.5 مليون جنيه، إجمالى إيرادات فى العام المالى الحالي، مقابل 358.9 مليون جنيه، محققة فى العام المالى قبل الماضى، بنسبة نمو 84.3%وفقًا لمحمد جلال العضو المنتدب للشركة.

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محمد جلال عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة مصر للاصول العقارية

وأضاف جلال أن شركته تسعى لتحقيق 637.5 مليون جنيه إيرادات نشاط، مقابل 340.4 مليون جنيه محققة خلال عامى المقارنة، بنمو 87.3 %، كما تستهدف تحقيق 200.9 مليون جنيه صافى ربح فى 2021/ 2022، مقابل 60.1 مليون جنيه محققة فى 2019/ 2020، بنمو 234.3% وتخطط لتحقيق 186.9 % نموًا فى حصة المساهمين من صافى الربح لتصل إلى 214 مليون جنيه، مقابل 74.6 مليون جنيه محققة خلال عامى المقارنة.

وقال باسل الحينى رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، إن الشركة لديها استراتيجية شاملة ومتكاملة فى قطاع التأمين وإدارة الأصول العقارية والاستثمارات المالية، مشيرًا إلى أن خطة الشركة فى قطاع التأمين تركز على تعزيز الريادة فى السوق سواء فى تأمين الممتلكات أو تأمينات الحياة، وزيادة الحصة السوقية بالتوازن مع تحقيق الربحية.

وأضاف أن حجم محفظة الاستثمارات المالية يتجاوز 75 مليار جنيه، وتعمل المجموعة على الاستعانة بالمتخصصين فى السوق لإدارة استثماراتها المالية سواء من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية أو إسناد جزء من محفظة الأسهم لكيانات متخصصة فى إدارة المحافظ.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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