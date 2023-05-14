عقد الاجتماع السادس لمؤتمر رابطة الإدارات البحرية الإفريقية AAMA

قامت إدارة السلامة البحرية الكينية بتنظيم الإجتماع السادس لمؤتمر رابطة الإدارات البحرية الإفريقية AAMA خلال الأيام الأخيرة تحت عنوان “الإدارات البحرية أعمدة التنمية الاقتصادية” بحضور 29 دولة إفريقية وعدد من المنظمات.

ومن أبرز المنظمات التي حضرت الاجتماع كان المنظمة البحرية الدولية، و اللجنة الحكومية للنقل البحري ISCOS ، والمنظمة البحرية لغرب ووسط افريقيا MOWCA ، وغرفة رجال أعمال جنوب إفريقيا، ورابطة المرأة في القطاع البحري في شرق وجنوب إفريقيا ، وسكرتارية مذكرة تفاهم أبوجا)، بالاضافة الى مشاركة وزارة النقل عبر اللواء بحري شريف زكريا محسب مسشار شئون النقل البحري بقطاع النقل البحري.

وتطرقت الكلمات الافتتاحية لأهمية دور الإدارات البحرية في التنمية الإقتصادية وحرص الجمهورية الكينية علي نجاح المؤتمر، كما تم تسليط الضوء علي دور رابطة الادارات البحرية الافريقية وما تحققه من تنسيق للسياسات وتضافر الجهود بين الدول الافريقية.

كما انعقدت 4 جلسات بمشاركة 25 متحدث من الدول المشاركة، وأجمع المتحدثون علي أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية و تبادل الخبرات مما يعود النفع علي القطاع البحري وكذا التأكيد على الدور الريادى للمنظمة البحرية الدولية في دعم الدول الافريقية والإدارات البحرية بالدول الأعضاء.

وتناولت الجلسات مناقشة عن نماذج الإدارات البحرية وتأثيرها على تقديم الخدمات وحول خبرة الدول الأعضاء برابطة الإدارات البحرية الأفريقية AAMA فى الوصول لمساعدة تقنية من المنظمة البحرية الدولية IMO ومقترحات تحسين هذه المساعدات شارك بالجلسة ممثلى المنظمة البحرية الدولية وأثيوبيا ومصر ومورشيوس وناميبيا وسيرلانكا، وتم تناول ضرورة إطلاع الدول على وسائل الحصول على مساعدة المنظمة البحرية الدولية (الدعم التقنى / الفنى) .

وأكد الجانب المصري على أهمية دور المنظمة البحرية الدولية فى تقديم المساعدات التقنية والمشورات الفنية وكذا أهمية التعاون بين أعضاء رابطة الإدارات البحرية الأفريقية والمنظمة البحرية الدولية من خلال المكاتب الإقليمية للمنظمة البحرية الدوليه وأولوبه التدريب للموارد البشرية فى مجالات البحث والإنقاذ والتشريعات البحرية الوطنية.

ومن الجدير بالذكر تناولت الجلسات حول المرأة فى القطاع البحري وناقش تأهيل المرأة ورفع الوعى بالفرص المتاحة للعمل فى القطاع البحري وتقديم الدعم للمرأة من قبل الحكومات من خلال التشريعات مع أولوية شغل المرأة للوظائف القيادية.

وأخيرا تم مناقشة حول وضع القطاع البحري بالتخطيط الإقتصادى بمشاركة غينيا وغانا وكينيا وليبريا وجنوب أفريقيا وناقش أهمية القطاع البحري وإدراجه بالتخطيط الوطنى للدولة والعمل على تحسين دولة العلم لضمان سلامه السفن ومعايير وسبل البقاء بالقائمة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية.

ومن الجدير بالذكر فقد اقامت المنظمة البحرية الدولية مؤتمر للشحن منخفض الكربون فى أفريقيا عقد المؤتمر برئاسة وزير النقل الغانى ومشاركة 39 دولة إفريقية وتناول خمس جلسات تخصصية بشأن وضع العمل المناخى العالمى وجهود المنظمة البحرية الدوليه لخفض الإنبعاثات الكربونية، والشحن كعامل للتغير المناخى وتحوبل الطاقة وإستعرضت الجلسة دور الشحن البحري فى التحول للطاقة البديله وآفاق إنتاج الطاقة المتجددة والفرص المتاحة لإنتاج الطاقة المتجددة فى أفريقيا.

خاصة العمل المستقبلى والتعاون من خلال المنظمة البحرية الدولية لتمكين الإستخدام العالمى للوقود قليل أو منعدم الإنبعاثات الكربونية حيث تم عرض استراتيجية المنظمة المطروحة حاليا على الدول الأعضاء للمراجعه بشأن خفض الإنبعاثات الكربونية والإجراءات المقترحة وإطار دعم المنظمة لتطبيقها.

وقد تم طرح دور الموانئ البحرية كمحور للطاقة الخضراء وضرورة تنمية خطط العمل الوطنية نحو التحول الأخضر للشحن البحري والموانئ . وتناولت الجلسة ضرورة مراعاة منظور جديد للتوظيف بالقطاعات البحرية لمواكبة العمل الجاري لخفض الإنبعاثات الكربونية والمهارات المستحدثة للعمالة على السفن.