عقد اجتماع ثالث لمناقشة أزمة سد النهضة بمشاركة البنك الدولي

يُعقد الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا)، غدًا وعلى مدار يومي ٢١-٢٢ ديسمبر 2019، بالخرطوم -السودان، بمشاركة ممثلى وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

يأتى عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية، واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولي، في ضوء الاتفاق على عقد 4 اجتماعات فنية، ويتخللهم اثنين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية,

مناقشة قواعد ملء السد

ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأول عقد في إثيوبيا خلال الفترة 15/16 نوفمبر 2019، والثانى بالقاهرة خلال الفترة من ٢- ٣ ديسمبر الجاري، وفي واشنطن يوم 9 ديسمبر 2019، بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

اجتماعات سابقة

يذكر أن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020، في إطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في اطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى.

وفي إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهي دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.