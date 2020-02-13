عقد أول مؤتمر لشركات التسويق العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة السبت المقبل

تنطلق السبت المقبل 15 فبراير فاعليات مؤتمر Brokers Meeting للترويج للقطاع العقاري كأول حدث فريد من نوعه يقام في بفندق الماسة في العاصمة الإدارية، لتصبح الانطلاقة من العاصمة لتغير مفهوم الترويج ومناقشة محفزات القطاع العقاري.

ويشمل المؤتمر عرض حلول ذكية لتنمية القطاع العقاري في السوق المصرية، بحضور ما لا يقل عن 2000 مسوق عقاري وخبراء وكبار المطورين والمسوقين العقاريين وقيادات الدولة ومستثمرين.

أشاد العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، بالدور الذي تلعبه شركة إثمار ومؤتمر بروكرز ميتنج في تقديم تكنولوجيا حديثة للترويج للسوق العقاري المصري وإثرائه، كما أكد أهمية ضبط العلاقة وتنسيق العمل بين المطورين والمسوقين لما له من دور قوي وتأثير في القطاع العقاري المصري.

أكد محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الاستثمار وعضو المجلس التصديري التخصصي للتنمية الاقتصادية، أهمية مؤتمر Brokers meeting حيث إنه يخلق فرص أكثر للنمو الاقتصادي داخل الدولة، ومنظومة حقيقية تكنولوجية وآلية جديدة تساعد على ترويج وتصدير العقار المصري.

قال محمد الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة إثمار المنظمة لحدث Brokers Meeting، إن الشركة تبذل كل الجهد لوضع هذا الحدث في نطاق الحلول العملية لدعم وتعزيز القطاع العقاري بفكر جديد مما يحقق انطلاقة جديدة لعام 2020 وطرح المزيد من الفرص التنافسية لهذا القطاع الحيوي في الأسواق العالمية، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تعد إثمار من الشركات العاملة في مجال خدمات القطاع العقاري موجودة في السوق المصرية منذ عشر سنوات.

كما تمتلك شركة إثمار العديد من الخدمات فيما يخص التسويق الإلكتروني أو البرامج المتخصصة لإدارة هذه الشركات، ومنهم (الأهلي صبور – الشرقيون للتنمية العمرانية – المراسم للاستثمار العقاري – معمار للتطوير العقاري – لاند مارك صبور – وغيرهم العديد من الشركات)، بالإضافة إلي عدد كبير من كبار الوكلاء العقاريين التي اعتمدت على خدمات الشركة.