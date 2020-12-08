عقد أول دبلومة متخصصة فى الطبى والرعاية الصحية بمعهد التأمين فى مصر

كشف الدكتور شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لشركة عناية، عن عقد معهد التأمين أول دبلومة فنية متخصصة فى التأمين الطبى والرعاية الطبية بمصر والمنطقة العربية لمدة 6 شهور تنتهى مايو المقبل.

وأشار فتحى إلى أنه من بين المحاضرين فى دبلومة التأمين الطبى والرعاية الطبية الدكتور محمد رفعت مدير الدبلومة والعضو المنتدب لشركة ميد رايت للرعاية الطبية،

والدكتورة سحر جاد المستشار الطبى لشركة مصر للتأمين التكافلى، والدكتور أيمن زقوق المستشار الطبى لأكسا للتأمين، ومتاحة للعاملين بشركات التاأمين والرعاية والوساطة

الرجوع إلى الأساسيات فى التأمين الطبى

وأوضح أن دبلومة التأمين الطبى والرعاية الصحية سوف تركز على عدد من الأساسيات تهم كل العاملين فى مجال التامين الطبى والرعاية أبرزها دور الاكتتاب الفنى والتسعير فى تحقيق ربحية بمحافظ التأمين الطبى

وكيفية التعامل مع المطالبات التى توجه للشركات من مقدمى الخدمة، وكيفية معالجة خسائر هذا الفرع التى تتميز أمواله بالسخونة– سريعة الدخول فى صورة أقساط وسريعة الخروج فى صورة تعويضات.

بالإضافة الى كيفية مواجه الغش والاحتيال فى التأمين الطبى وسوء استخدام كروت التأمين الطبى من قبل المستفيد لمحاولة الحصول على مكاسب من خلال السماح للغير بالإستفادة من التغطية التأمينية عن طريق شخص آخر وليس المستفيد نفسه.

التسعير الفنى والخدمة طوقا النجاة بالتأمين الطبي

أضاف أن إدارة الخدمة الطبية تتطلب توافر الكوادر المؤهلة للتحكم فى النفقات والموافقات الطبية، والحد من سوء الاستخدام لمنع استنزاف التعويضات، لافتًا إلى أن الدبلومة تركز على تسعير وثائق الطبى بشكل مستقل للحد من خسائر الطبى بمعنى وضع الأسس للتسعير مختلفة وتتلائم مع خصوصية هذا النشاط.

وربط بين تحقيق معدلات نمو، وأرباح من الطبى بإدارة الخدمة بشكل فنى على المستويات، سواء تحديد الخدمة نفسها، ومؤشر التسعير، وانتقاء العملاء، مؤكدًا أن فرص النمو فى الطبى ما زالت متاحة، بشرط طرح منتجات تنافسية تلائم طبيعة العملاء المستهدفين، وتتناسب مع مستويات الدخول.