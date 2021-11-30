الإسكندرية

عقد أول اجتماع لمجلس جامعة مطروح داخل الحرم الجامعي

بمقر جامعة مطروح الجديد بالكيلو 10
معتز محمود 4:19 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 4:19 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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عقد مجلس جامعة مطروح اجتماعه الـ45 بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات لأول مرة بمقر جامعة مطروح الجديد بالكيلو 10 .

حيث هنأ محافظ مطروح رئيس الجامعة وعمداء الكليات على الاجتماع الاول بالصرح العلمى الجديد على ارض مطروح وكبشرة خير وخطوة نحو الأفضل وانجاز جديد بالمحافظة ،مشيدا بسرعة تنفيذ الاعمال التى تظهر يوم بعد الاخر

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كما رحب محافظ مطروح بالمقترحات والتصورات الخاصة بجامعة مطروح للمشاركة فى مظاهر وفعاليات احتفالات المحافظة بالعيد القومى فى 15 ديسمبر .

كما تمت مناقشة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بمنع دخول غير المطعمين بلقاح ضد فيروس كورونا بدءا من أول ديسمبر، حرصًا على سلامة الجميع ، وإجراءات الجامعة فى انهاء تطعيم اعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشار مجلس الجامعه الى انتخابات اتحادات الطلاب حاليا بالكليات والتى تسير بكل سهولة ويسر مع وعى الطلاب.

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كما هنأ محافظ مطروح رئيس الجامعة بانضمام الجامعة الى اتحاد جامعات المتوسط والتى تضم 143 جامعة من 23 دولة فى محيط المتوسط مما يشجع على مزيد من تبادل الخبرات والافكار العلمية وإحتلال جامعة مطروح رغم بدء نشأتها مراكز متقدمة

يذكر ان جامعة مطروح منشاة على مساحة 50 فدانا بالاضافة الى 14 فدانا لمجمع الكليات الطبية، وصدر قرار رئيس الوزراء بانشائها في سبتمبر عام 2018 كصرح تعليمى جامعى يضم 11 كلية حتى الان بمحافظة مطروح التى تقع في الركن الشمالى الغربى لمصر وثانى اكبر محافظات الجمهورية مساحةويضم مقر الجامعة الجديد، بالاضافة الى المبنى الادارى مجمعًا للكليات ومبانٍ تعليمية وورش ومعامل ومكتبة ورعاية الشباب وسكن المدينة الجامعية وغيرها.

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بقلم معتز محمود

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