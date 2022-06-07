عقب وفاة 4.. تفاصيل مناقشة صحة النواب للمخالفات المرتكبة بمديرية الصحة بسوهاج 

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، وكيل اللجنة، بشأن المخالفات المرتكبة بمديرية الصحة بسوهاج والتي أدت الى وفاة 4 أشخاص بمستشفى صدر شندويل بسبب انقطاع التيار الكهربائي بالمستشفى وتعطل أجهزة التنفس الصناعي .

وجاء بطلب الإحاطة الذى استعرضه النائب محمود أبو الخير عضو مجلس النواب خلال الاجتماع، الإشارة إلى المخالفات التي ارتكبها مدير مستشفى أخميم المركزي ووكيله وبعض المتخصصين والمسئولين بإدارة أخميم الصحية من اختلاسات تم حصرها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات والتي وردت إليه من الإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات وسط الصعيد بسوهاج، بحسب ما ورد في طلب الإحاطة.

وأشار النائب محمود أبو الخير إلى أنه تكشف للجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات فى فحص وحدة pcr للمسافرين للخارج، والتي ارتكبها مدير مستشفى أخميم المركزي ووكيله وبعض المختصين والمسؤولين بإدارة أخميم الصحية، وأسفر الفحص عن وجود تلاعبات ومبالغ مستولى عليها بقيمة ثلاثة ملايين و 392 ألفا و 264 جنيها، فضلا عن تحميل الموازنة العامة بمبالغ وصلت جملتها 674934 جنيها دون وجه حق، بالإضافة إلى صرف مبالغ مالية كمكافآت بدون وجه حق لبعض العاملين بلغ ما أمكن حصره 408673 ألف جنيها وذلك في الفترة من2020/2021 وحتي تاریخه، وذلك من خلال الباركودات المستخدمة لإصدار شهادات مزورة للمسافرين وتكرار أرقام الفيزات المستعملة في سداد قيمة الفحص من خلال ماكينة التحصيل الإلكتروني والاستيلاء على المحصل بها لاستخراج تلك الشهادات والاستيلاء على مبلغ2584764 جنيها تمثل الفرق بين المحصل الفعلي لعمل المسحات للمسافرين والمعلى بحسابات الإدارة.

واستكمل: “وتابع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج ما تكشف لدى فحصه من عمل شهادات طبية صورية ليست مطلوبة للمسافرين والاستيلاء على المبالغ المحصلة، وكذا طبع دوسيهات مدموغة بخاتم المستشفى ليست مطلوبة للسفر وإجبار المسافرين على شرائها بلغت جملتها 158 الف جنيه، خلال ايام دون سند قانوني، واستعمال فيزات خاصة بموظفي المستشفى والإدارة لاصدار شهادات للمسافرين وتحصيل الأموال الخاصة بها وردها مرة اخري لحساباتهم”.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير أيضاً بشأن النقص الشديد في المستلزمات الطبية وخاصة المفاصل الصناعية بمستشفيات مديرية الصحة والسكان بسوهاج مما أدى الى توقف العمليات بمستشفى سوهاج العام.

وأوصت لجنة الشئون الصحية بعقد جلسة خلال الأسبوعين القادمين بحضور القائم بعمل وزير الصحة، ومحافظ سوهاج، والمسئولين المعنيين، لمناقشة الموضوع تفصيلا واتخاذ القرارات اللازمة.