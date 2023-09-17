عقب لقاء مدبولي ومحافظ دمياط .. مجلس الوزراء: توصية بإنشاء كيان تنسيقي لتطوير صناعة الأثاث

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث بالمحافظة، بحضور اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منال عوض، جهود المحافظة في الأشهر الماضية، لتطوير صناعة الأثاث، مشيرة إلى ورشة العمل التي تم عقدها مؤخرًا، بحضور العديد من المسئولين.

وتمت مناقشة كافة التحديات والوقوف على المعوقات التي تعوق تلك الصناعة بمعرفة الجهات المختصة، ومقترحات وتوصيات الورشة بإنشاء كيان تنسيقي أو تنفيذي يضم كافة الجهات الخاصة بصناعة الأثاث، تكون مهامه في الأساس وضع حلول ورؤى لتطوير هذه الصناعة المهمة، وكذا القيام بكافة إجراءات التنسيق بين جهات الصناعة المختلفة، ووافق رئيس الوزراء على هذا الطرح، موجها بسرعة تشكيل هذا الكيان.

كما طرح عدد من المقترحات الأخرى تضمنت إطلاق مبادرة معنية بتلك الصناعة تحت عنوان “افتح ورشتك”، وتوفير المواد الخام والتسويق، وإتاحة عنصر التدريب التخصصي، وأيضًا التحديث والتطوير.

وفيما يتعلق بالتسويق، أشارت المحافظ إلى مقترحات التعاون مع الجهات المعنية لتسويق منتجات الأثاث من خلال صالات عرض مجمعة في افريقيا، وتدريب الصناع على كيفية التسويق الالكتروني، وفتح معارض داخلية بالمحافظات المختلفة مع دعم النقل والعرض.

وأيضًا مساعدة صغار الصناع على التواصل مع الجهات الخارجية عن طريق شركات التسويق التابعة للحكومة، والتنسيق مع جهات تدعم طريقة الدفع الالكتروني لبيع الأثاث بالتقسيط لتأثيث الشقق مع معارض الأثاث في دمياط، والعمل على إنشاء موقع الكتروني متكامل للأثاث الدمياطي يشمل التسويق، والمعلومات، والمعارض.

وبخصوص التدريب والتطوير، نوهت الدكتورة منال عوض إلى مقترحات تفعيل دور المركز التكنولوجي بمدينة دمياط للأثاث من خلال صيانة وتطوير المعدات والأجهزة، وتدريب صغار الصناع على التصميمات والدهانات الحديثة، والاستعانة بخبراء من الدول التي شهدت نهضة في صناعة الأثاث لنقل الخبرة.

والعمل أيضا على توقيع اتفاقيات مع الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز الفكر المختلفة المتخصصة في هذا الشأن، والعمل على إيفاد بعض الصناع للتدريب بالخارج على ماكينات التصنيع الحديثة، وتطوير التعليم الفني وإنشاء مدرسة تكنولوجية فنية لصناعة الأثاث، ودراسة إعداد استراتيجية متكاملة بالمشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي للتصنيع والترويج لمنتجات الأثاث للمنتج اليدوي والإنتاج بكميات ضخمة.

وناقش اللقاء كذلك عددا من الإجراءات المقترحة لمواجهة تحديات مدينة دمياط للأثاث، تتضمن إنشاء شركة بيع بالتجزئة داخل المدينة، مهمتها حصر الكميات السنوية من الأخشاب المطلوبة واستيراد الكمية عن طريق وزارة قطاع الاعمال، وكذا دراسة عرض المنطقة الحرة بالمدينة على مطور صناعي يقوم بالتقسيم والتسويق، ودراسة إمكانية تحقيق أكبر استفادة من المدينة.