سيـــاســة

عقب قطع الجزائر العلاقات مع المغرب .. أبو الغيط يدعو لضبط النفس

أوضح أن الأمل لا يزال معقودًا على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.
المال - خاص 1:49 ص, الأربعاء, 25 أغسطس 21 1:49 ص, الأربعاء, 25 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

 أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أسفه البالغ حيال ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب .

جاءء تعليق أبو الغيط عقب إعلان الجزائر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

ودعا البلدين إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.


وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان مساء الثلاثاء، إن الجزائر والمغرب بلدان رئيسيان في منظومة العمل العربي المشترك.

اقرأ أيضا  حركة طالبان تشجع على تجارة الأفيون لتمويل أفغانستان بعد انسحاب الأمريكيين

وأوضح أن الأمل لا يزال معقودًا على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

وزير الخارجية يستقبل أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بكابول

سمر السيد 11:08 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

وزير الخارجية يؤكد لنظيرته السودانية تضامن مصر مع السودان جراء الفيضانات التي تعرضت لها

سمر السيد 11:07 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

مسؤول أمريكي: بايدن سيلتزم بموعد الانسحاب من أفغانستان

أيمن عزام 9:39 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

جونسون: طالبان يجب ألا تمنع أحد من مغادرة أفغانستان

أيمن عزام 9:26 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

ترحيب برلماني بجهود القيادة السياسية لعودة المصريين العالقين في أفغانستان

ياسمين فواز 7:52 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

مصر وسيراليون توقعان اتفاقية تعاون في مجال التشاور السياسي

سمر السيد 3:34 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21