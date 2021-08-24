عقب قطع الجزائر العلاقات مع المغرب .. أبو الغيط يدعو لضبط النفس

أوضح أن الأمل لا يزال معقودًا على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أسفه البالغ حيال ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب .

جاءء تعليق أبو الغيط عقب إعلان الجزائر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

ودعا البلدين إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.



وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان مساء الثلاثاء، إن الجزائر والمغرب بلدان رئيسيان في منظومة العمل العربي المشترك.

وأوضح أن الأمل لا يزال معقودًا على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.