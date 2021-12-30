سيـــاســة

عقب صدور قرار بنزع ملكية أراضيهم وعقاراتهم.. طلب في البرلمان لإجراء حوار مع أهالى نزلة السمان

برلمانية :لا أحد ضد التطوير شرط أن يكون برضا وقبول أهالى المنطقة خاصة وأن كثيرون منهم يعد مصدر دخلهم من السياحة لكونها منطقة أثرية ومصدر جذب سياحى .
ياسمين فواز 8:59 م, الخميس, 30 ديسمبر 21 8:59 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

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تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو البرلمان ، عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة للسيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بشأن قرار رئيس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 الصادر بنزع ملكية الأراضى والعقارات لأهالي منطقة نزلة السمان لصالح محافظة الجيزة فى إطار رفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير دون عرض خطة التطوير والبدائل المطروحة للسكان ودون عقد حوار معهم .

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أشارت عضوة البرلمان إلى ضرورة إجراء حوار مع الأهالى حول الأطروحات والبدائل المقترحة فلا أحد ضد التطوير شرط أن يكون برضا وقبول أهالى المنطقة خاصة وأن كثيرون منهم يعد مصدر دخلهم من السياحة لكونها منطقة أثرية ومصدر جذب سياحى .

دعت عضوة البرلمان ، الحكومة فى مسيرتها نحو التطوير إلى مراعاة البعد الإجتماعي إلى أقصى درجة حيث أنه ليس من السهل على الناس مثل هذه القرارات حتى لو كانت البدائل من وجهة نظر الحكومة أرقى وأفضل لذا يجب الحوار والترضية حتى يتقبل هؤلاء ضريبة التطوير هم وأسرهم ويرحبون به ويدعموه بنفوس راضية .

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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