عقب سقوط أفغانستان..برلمانيون يطالبون دول العالم بتحالف عسكري كبير لمواجهة طالبان

برلماني: مشهد سقوط مواطن أفغاني من الطائرة الامريكية من الصعب أن يذهب من الذاكرة

مع سقوط العاصمة الأفغانية كابول فى يد حركة طالبان السبت الماضي ، وسيطرة الحركة علي أفغانستان ، توالت ردود الأفعال النيابية بشأن الأوضاع هناك ، ووصف البعض الأمر بالمؤسف ،فيما طالب آخرون العالم العربي والغربي بتشكيل تحالف عسكري كبير لوأد رأس هذا الشيطان الذي سينخر في جسد الكرة الأرضية بكل ما يسفك الدماء ويقضي على الحق ويعلي راية الباطل باسم الدين.

و سيطرت حركة طالبان على أفغانستان ، بعد ما يقرب من 20 عاماً على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة،

وشجعهم انسحاب القوات الأمريكية على التقدم بوتيرة أسرع، وهم الآن يسيطرون على جميع المدن الرئيسية، بما في ذلك العاصمة كابول.

وسيطر مقاتلو طالبان في وقت متأخر من يوم السبت على مزار شريف، آخر معقل للحكومة الأفغانية في شمال أفغانستان التي كانت لا تزال تحت سيطرة الحكومة ، كما سيطروا على مدينة جلال أباد شرقي كابول لتنضم إلى المدن الرئيسية الأخرى الخاضعة لسيطرة طالبان مثل قندهار وهرات.

و اعتبرت بريطانيا أنه يجب أخذ العبر مما حدث في أفغانستان، متخوفة من عودتها لتكون مصدرا للإرهاب. أما تركيا فقد طالبت باكستان بتحمل مسئولياتها لتجنيب أفغانستان الوقوع في الأسوأ. من جهتها، أبدت الصين استعدادها لإقامة “علاقات ودية” مع حركة طالبان.

برلماني :مشهد سقوط مواطن أفغاني من الطائرة من الصعب أن يذهب من الذاكرة

من جانبه ، قال عبد المنعم إمام عضو البرلمان في تصريحاته لـ”المال ” أن الأوضاع في أفغانستان مؤسفة للغاية ، مضيفا أن الجميع اعتقد عقب انتهاء حركة داعش أن العالم أصبح أكثر هدوءا ، لكن للأسف ما حدث من وقوع أفغانستان تحت حكم ديني متشدد له انعكاسات ستلقي بظلالها علي مصير التطرف علي المنطقة بأكملها .

وأشار عضو البرلمان إلى أن مشهد سقوط مواطن أفغاني من الطائرة الأمريكية من الصعب أن يذهب من الذاكرة ، مشددا علي أن قلوب المصريين مع الشعب الأفغاني .

ويأمل عبد المنعم إمام بأن تكون هناك صيغة قريبة يتم الاتفاق عليها لمحاولة خروج أفغانستان من هذا الوضع المؤسف .

سيطرة طالبان على أفغانستان له تداعيات على صعيد الاقتصاد الدولي وخريطة السياسة الدولية

فيما أكد ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن ما يحدث في أفغانستان لن يطول أمده، فالتاريخ يؤكد أن ما تاجر أحد بالدين إلا وسقط إلى القاع بسرعة الصاروخ، لذا فإن ما يحدث في كابول لن يدوم طويلًا، وستسقط عصابة طالبان كما سقط الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش، وستعود الفئران إلى جحورها.

وأضاف الهضيبى، أن استيلاء طالبان على الحكم في أفغانستان ستكون له تداعياته خلال هذه الفترة، خاصة على صعيد الاقتصاد الدولي وخريطة السياسة الدولية، في ظل الداعم والمؤيد لما يراه في مصلحته الخاصة، والرافض والمعارض لما يحدث، وما بين أيضًا القارئ بأن وصول هذا التنظيم المسلح إلى سدة حكم دولة سيكون بمثابة كارثة.

وتابع:”الآن يمكننا القول بأن العالم العربي بل والغربي أيضًا عليه أن يتحد في تشكيل تحالف عسكري كبير لوأد رأس هذا الشيطان الذي سينخر في جسد الكرة الأرضية بكل ما يسفك الدماء ويقضي على الحق ويعلي راية الباطل باسم الدين”.

ويأتي ذلك في الوقت الذى يلقى فيه أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة اليوم الإثنين، خطابا في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول أفغانستان، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى إحاطة مفتوحة ومشاورات مغلقة لمناقشة التطورات الأخيرة في أفغانستان.

المواطن الأفغاني يدفع الثمن

من ناحيتها ، أكدت مها عبد الناصر عضو البرلمان في تصريحاتها لـ”المال” أن ما يحدث في أفغانستان من سيطرة حركة طلبان عليها أسوأ شيء ممكن أن يحدث للشعب الأفغاني .

وأضافت أن للأسف التاريخ كان أكبر دليل علي أن التدخل الدولي وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية لن يحدث سوي في حال كان للأخيرة مصالح شخصية ، لذا فالشعب الأفغاني هو الذي سيدفع الثمن لما تشهده بلاده الآن.