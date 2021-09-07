اقتصاد وأسواق

عقب زيارة المتحف القومي للحضارة.. مسؤول أممي : مصر مهد الحضارات

كان في استقبالها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية حيث رحب بها واهداها كتالوج المومياوات الملكية
السيد فؤاد 11:15 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 11:15 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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استمرارا لسلسة زيارات الشخصيات العامة والهامة التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط منذ افتتاحه في ابريل الماضي في احتفالية ضخمة لنقل المومياوات الملكية في موكب مهيب، استقبل المتحف اليوم السيدة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الاقليمي للدولة العربية، والوفد المرافق لها.

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وكان في استقبالها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية حيث رحب بها واهداها كتالوج المومياوات الملكية.


وأصطحبتها الأستاذة فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للادارة والتشغيل في جولة داخل المتحف حيث زاروا قاعة العرض المركزي والتي تضم آثارا من مختلف العصور المصرية بالإضافة إلي قاعة المومياوات الملكية والتي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين المصريين والسائحين بعد نقلها في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

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هذا وقد حرصت السيدة خالدة بوزار على تسجيل زيارتها للمتحف من خلال كتابة كلمة في دفتر زيارات المتحف أعربت خلالها اعتزازها بزيارة المتحف، وأن مصر مهد الحضارات.

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بقلم السيد فؤاد

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