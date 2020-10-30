عقب زلزال مدينة أزمير .. الليرة التركية تسجل أدنى مستوياتها مقابل الدولار

وصل سعرها أمام الدولار إلى 8.368، وهو رقم قياسي تاريخي

أشارت بيانات التداول إلى أن الليرة التركية سجلت أدنى مستوياتها مقابل الدولار عقب تقارير عن زلزال ضرب مدينة أزمير التركية.

وسجلت الليرة التركية بحلول الساعة 15:40 بتوقيت تركيا، هبوطا أمام الدولار، حيث وصل سعرها أمام الدولار إلى 8.368، وهو رقم قياسي تاريخي.

وأكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، انهيار 6 مبان على الأقل في إزمير التركية نتيجة زلزال ضرب المنطقة.

وقال: “في الوقت الحالي، تلقينا معلومات عن انهيار ستة مبان في منطقتي بورنوفا وبيركلي في إزمير. ولم ترد أي معلومات عن الضحايا”.

كما أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه اليوم الجمعة.

ويشار إلى أن مركز الزلزال يبعد نحو 17 كم قبالة ساحل إقليم إزمير على عمق 16 كيلومترا. وقالت وسائل إعلام إن السكان شعروا بالزلزال في ساحل تركيا على بحر إيجه وفي منطقة مرمرة التي تقع في شمال غربي البلاد.