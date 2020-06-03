عقب رفضه قرار ترامب باستخدام الجيش.. البيت الأبيض يعلق على رحيل وزير الدفاع

قال البيت الأبيض: "حتى الآن، لا يزال الوزير إسبر في منصبه، وإذا فقد الرئيس ثقته فسوف نعلم جميعا ذلك في المستقبل".

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لا يزال في منصبه.

جاء ذلك بحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية، وسط تكهنات بأن الرئيس دونالد ترامب يريد إقالة رئيس البنتاغون بسبب التعليقات على الاحتجاجات الحالية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت ماكناني في مؤتمر صحفي “حتى الآن، لا يزال الوزير إسبر في منصبه، وإذا فقد الرئيس ثقته فسوف نعلم جميعا ذلك في المستقبل”؛ حسب “رويترز”.

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه يعارض استخدام “قانون الانتفاضة”، الذي يسمح للجيش النظامي بأداء واجبات إنفاذ القانون.

ونقلت سبوتنيك الروسية عن “أسوشيتد برس” أن إسبر أعلن معارضته استخدام “قانون الانتفاضة”، الذي يسمح للجيش النظامي بأداء واجبات إنفاذ القانون، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات على خلفية مقتل جورج فلويد.

وأوضح إسبر أنه لا يدعم فكرة تفعيل “قانون الانتفاضة”، وهو الذي يسمح للرئيس دونالد ترامب بنشر قوات من الجيش الأميركي في الشوارع لمساعدة قوات إنفاذ قانون، في ظل المظاهرات المنتشرة في عدد من الولايات في أعقاب مقتل جورج فلويد.

وقال إسبر في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع الأميركية: “أعتقد أن الحرس الوطني هو الخيار المناسب تماما لدعم السلطات المدنية وقوات إنفاذ القانون في مثل تلك المواقف”.