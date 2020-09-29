سيـــاســة

عقب دعوة الرئيس .. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الخميس المقبل

أول جلسة عامة في دور الانعقاد السادس
ياسمين فواز 10:47 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 10:47 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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يعقد مجلس النواب أولى جلساته العامة لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول الخميس المقبل، استجابة لقرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

وأعلنت الأمانة العامة في البرلمان عن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول، والمقرر ان تفتح بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.

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ووفقا للمادة 115 من الدستور فإن : يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور”.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

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بقلم ياسمين فواز

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