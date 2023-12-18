عقب خروجها من قائمة أفضل 100 شركة عالميا.. طلب إحاطة بـ«النواب» بشأن خسائر «مصر للطيران»

تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن خروج شركة مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة عالميًا.

وذكر عضو مجلس النواب في طلبه أن “شركة سكاى تراكس” البريطانية والمعنية بتقييم ومتابعة شركات الطيران التجارية العالمية أعلنت عن خروج شركة مصر للطيران” من قائمة أفضل 100 شركة طيران حول العالم بعد أن كانت تحتل فى وقت سابق المركز الـ (95)، وهو أمر ترك انطباعا سلبيًا في جميع الأوساط.

وأشار إلي أن مصر للطيران هي واحدة من أعرق الشركات العربية وثاني أقدم شركة طيران في إفريقيا، موضحا أن استطلاع الرأى الذي تجريه “سكاى تراكس” يقوم على وسائل الترفيه في الطائرة وجودة المقاعد والطعام وطاقم الضيافة وغيرها =.

ولفت إلي أنه رغم أن “شركة مصر للطيران التي أنشئت عام 1932 كانت في الشرق الأوسط وإفريقيا والسابعة عالميًا، وتمتد خطوطها إلى 52 دولة عبر 72 وجهة إضافة إلى 13 خطا داخليا، إلا أن أوضاع الشركة تدهورت خاصة خلال الأونة الأخيرة، رغم إقراضها 8 مليارات جنيه من وزارة المالية والبنوك المختلفة.

وطالب بكري بمناقشة طلب الإحاطة في أسرع وقت لمعرفة الأسباب التي أدت إلى استمرار الخسائر التي بلغت 30 مليار جنية وفقًا لتصريحات السيد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران، وكذلك الحال تراجع مركزها وخروجها عن قائمة الي 100 شركة طيران حول العالم.