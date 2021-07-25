استثمار

عقب حريق.. السياحة: غلق منشأة سياحية عائمة في الجيزة

المعاينة أثبتت عدم صلاحية المنشأة لإعادة التشغيل
دعاء محمود 8:54 م, الأحد, 25 يوليو 21 8:54 م, الأحد, 25 يوليو 21

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توجهت اليوم لجنة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار إلى إحدى المنشآت السياحية العائمة بالجيزة والتي نشب بها حريق مساء أمس، وذلك لمعاينتها والوقوف على مدي صلاحيتها للتشغيل إثر الحريق.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن المعاينة أثبتت عدم صلاحية المنشأة لإعادة التشغيل مما أدى إلى اتخاذ اللجنة قرارًا بغلق المنشأة وإيقاف تشغيلها.

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وأضاف أن اللجنة سوف تعيد المعاينة مرة أخرى للتأكد من مدى صلاحية المنشأة للتشغيل واستقبال الرواد، وذلك بعد قيام صاحب المنشأة بتوفيق أوضاع المنشأة والانتهاء من الإصلاحات اللازمة.

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بقلم دعاء محمود

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