عقب جدل «الزوجة غير ملزمة»..نائب يحذر من إطلاق أفكار تضرب قوام الأسرة

هاجم النائب طارق عبد العزيز عضو اللجنه الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ، الدعوات التي أطلقت على صفحات التواصل الاجتماعي ، والخاصة بأن الزوجة غير ملزمة بإرضاع ابنها وضرورة الحصول علي أجرة الرضاعة من الزوج .

وأكد أن إطلاق هذه الأفكار تضرب قوام الأسرة المصرية فى مقتل ، موضحا أنه يخشي ان يصل الأمر الى حد انها غير ملزمه بالحمل وان الرحم ملك خالص لها .

وكشف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أنه وفقاً للقانون ، فإن القضية التى يروج لها البعض الأن الزعم بأن الزوجة غير ملزمة بإرضاع صغيرها ، فإنه طبقاً للقانون : قائل هذة العبارة شريك بالتحريض والمساعدة مع الأم فى جريمة قتل الصغير عمداً ( وهو ما يعرف بالقتل بالامتناع ) او بالشروع فى القتل اذا وقف الفعل عند هذا الحد .

وشدد عضو مجلس الشيوخ ، على أن الإنسان كما يحاسب عن فعله الأيجابى مصحوباً بقصده المعنوى ويحاسب امام القانون في جريمة ، القتل بالترك ، والقتل بالأمتناع ، وغيرهم من الصور ، استناداً الى ان النتيجة الأجرامية قد تحققت بفعل الأمتناع والمصحوب بالقصد الإحتمالى لهذا الفعل.

وأوضح أن جريمة امتناع الممرضة عن إعطاء الدواء للمريض مما أدى إلى وفاته تعتبر – قتل عمد ، وكذلك امتناع رجل الإطفاء عن إنقاذ خصمه وتركه وسط النيران – قتل عمد – كذلك امتناع الأم عن ارضاع صغيرها قتل عمد ، نعم كلها افعال سلبية تحققت بها ومن ورائها نتيجة اجرامية تمثلت فى ازهاق الروح.

وأضاف عبد العزيز أن كل هذه الأفكار ستؤدى حتما إلى انهيار أركان ودعائم الأسرة المصرية والنيل من عاداتنا وتقاليدنا الراسخة التى كانت فيها المرأة المصرية تستمتع بإرضاع أطفالها وأطفال الجيران وبعض من اطفال الأسرة فى حالة عدم قدرة الأم على الأرضاع لسبب عضوى أو نفسى .