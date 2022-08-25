عقب توليه منصب نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى.. إميل حلمى يجتمع مع عدد من رؤساء القطاعات

اجتمع المهندس إميل حلمي نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، مع عدد من رؤساء القطاعات بالهيئة، يهدف الاجتماع إلى مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالملفات التي تضطلع بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

في بداية اللقاء أكد “حلمي” ضرورة وضع خطة لتنفيذ توجيهات المهندس محمد محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية بقطاع الإنتاج الحربي والتي تم البدء فيها على مدار السنوات الماضية.

وأشار المهندس إميل حلمي إلى أنه لابد أن تقوم القطاعات المختلفة للهيئة بخدمة المصانع و الشركات و الإشراف عليها؛ بهدف استكمال و مراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات، حيث تعد تلك الشركات ركيزة أساسية للتصنيع العسكرى فى مصر إلى جانب دورها المدني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها، وذلك بأعلى جودة مطلوبة، وأكد على أهمية تطوير و تأهيل العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية ووجّه بقيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد الاجتماعات الدورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم لسماع مطالبهم والاستماع إلى مقترحاتهم لحل أي تحديات قد تطرأ على العمليات التصنيعية، كما شدد على أهمية الحفاظ على تحقيق التكامل بين شركات الإنتاج الحربي وبعضها البعض.

من جانبه، أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر حرص الجميع على الإسراع بوتيرة إنجاز مختلف المشروعات المستهدفة.