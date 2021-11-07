عقـــارات

عقب توقعات بزيادة الأسعار.. رئيس غرفة التطوير العقاري : شراء العقارات الآن أفضل بكثير (فيديو)

شدد على أهمية أن يتنازل المطور العقاري عن 50 % من ربحه لكي ينشط سوق العقارات .
المال - خاص 12:07 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21 12:07 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

دعا المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، المواطنين إلى شراء العقارات الآن، في ظل التوقعات بالزيادة الشهرين المقبلين.

جاء ذلك في مداخلة للمهندس طارق شكري مع الإعلامي عمرو أديب برنامجه “الحكاية”، على فضائية إم بي سي مصر.، ردا حول التوقيت المثالي لشراء العقارات .

وشدد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية أن يتنازل المطور العقاري عن 50 % من ربحه لكي ينشط سوق العقارات .

اقرأ أيضا  المجتمعات العمرانية تطرح 3 قطع أرض بأغراض متنوعة في القاهرة الجديدة

وفي المداخلة ذاتها توقع شكري أن أسعار العقارات ستزيد بين 10 إلى 15% لارتفاع قيمة المدخلات لتلك الصناعة.

وأوضح أن “العقار سيزيد الفترة المقبلة بالتأكيد لأنها صناعة وهناك مدخلات له وكلها ارتفعت”.

وقال إن ثلث المنشأ خرسانات وحصل فيها ارتفاع بنسبة 80% منذ بداية العام، لافتا إلى زيادة في الأسمنت مثلا من 750 و 780 إلى 1250 جنيهًا، خلال آخر شهر فقط.

اقرأ أيضا  رئيس جهازالعبور: إنشاء مستشفى عام بالحي الثامن

وأشار إلى أن أسعار التشطبيات زادت بالنسبة ذاتها، متوقعا الزيادة الإجمالية بعد المصاريف بين 10 إلى 15 % في إطار الشهرين المقبلين.

وأكد أن الحل الوحيد والحقيقي هو التمويل العقاري، للمحافظة على معادلة مستويات بيع مناسبة وقدرة للمشتري وذلك عبر تفعيل مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص التمويل العقاري.

وأشار إلى أن حلقة الربط الوحيدة لمواجهة ما سيحدث هي التمويل العقاري.

اقرأ أيضا  رئيس صندوق الإسكان تتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» بمدينة أكتوبر الجديدة

وحول عدم الإقبال على عمليات التمويل العقاري، أشار إلى وجود قيود حيث أنه يمكن تمويل شراء سيارة من البنك في ساعتين، ولكن التمويل العقاري يشهد حلقات مملة رغم أنه الأكثر ثباتا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

رئيس غرفة التطوير العقاري عن زيادة الأسعار : «المطور ممكن يتنازل عن 50% من الربح علشان السوق يمشي» (فيديو)

المال - خاص 11:55 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

رئيس التطوير العقاري يتوقع زيادة أسعار العقارات بين 10-15% «والحل في التمويل العقاري» (فيديو)

المال - خاص 11:34 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

انقطاع المياه بنزهة العبور لمده تجاوزت 5 ساعات (بالصور)

شرين طه 9:21 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

العقارية «LMD»: حجم استثمارات «ONE NINETY» القاهرة الجديدة 33 مليار جنيه

شريف عمر 6:37 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

المجتمعات العمرانية تطرح 3 قطع أرض بأغراض متنوعة في القاهرة الجديدة

ايمان ممدوح 5:54 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

توقيع عقد «معرض العقارات المصرية» مع مركز «إكسبو 2020 دبي»

شريف عمر 12:55 م, الأحد, 7 نوفمبر 21